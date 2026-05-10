Zodia care primește o moștenire importantă în următoarele zile, potrivit astrologului Cristina Demetrescu

Luna mai a adus o energie astrală intensă, iar pentru unele zodii lucrurile se pot schimba radical de la o zi la alta. Următoarea perioadă aduce răsturnări de situație, oportunități neașteptate și șanse mari de câștig. În special, o zodie pare să fie favorizată de astre în această lună și ar putea avea parte inclusiv de o moștenire importantă, potrivit astrologului Cristina Demetrescu. Cine este norocosul zodiacului?

Contextul astrologic actual este dominat de influența Lunii pline în Scorpion, care și-a făcut simțită prezența încă de la începutul lunii mai. Potrivit Cristinei Demetrescu, această lunație vine cu transformări majore și scoate la suprafață situații care nu mai pot fi ignorate.

De asemenea, energia Berbecului amplifică totul, iar deciziile luate acum pot schimba complet traiectoria. Emoțiile sunt mai intense ca oricând, iar surprizele apar atunci când nimeni nu se mai așteaptă.

Zodia care primește o moștenire importantă, potrivit astrologului Cristina Demetrescu

Leii sunt norocoșii zodiacului în această perioadă. Conform Cristinei Demetrescu, pentru acești nativi urmează o perioadă plină de mișcare și schimbări importante, mai ales în plan financiar și familial. Astrele îi împing pe acești nativi să ia decizii importante, iar unele dintre ele pot veni la pachet cu câștiguri consistente.

Pentru Lei, următoarea perioadă poate aduce discuții legate de proprietăți, vânzări sau mutări. În același timp, există și posibilitatea apariției unor sume importante de bani, fie din afaceri, fie din contexte neașteptate. Leii pot primi în această perioadă o moștenire importantă, la care nu se așteptau.

„Pentru Leu, pot apărea schimbări în familie sau în cercul apropiat, inclusiv situații legate de relocări, vânzări de proprietăți sau oportunități financiare cu un anumit grad de risc. Există potențial de câștig, dar și de instabilitate, în funcție de deciziile luate”, spune Cristina Demetrescu.

Totuși, astrologul avertizează că entuziasmul trebuie controlat, deoarece orice pas greșit poate aduce și instabilitate. Leii vor fi tentați să riște mai mult decât de obicei, însă succesul depinde foarte mult de alegerile pe care le fac în următoarele săptămâni.

Luna mai poate fi pentru Lei începutul unei noi etape. Dacă acești nativi își păstrează calmul și analizează atent fiecare oportunitate, pot transforma această perioadă într-una dintre cele mai profitabile din ultimii ani.

