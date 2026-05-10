Încă o altercație la Survivor: L-a lovit pe Lucian Popa și riscă să fie descalificat

Se strâng din ce în ce mai mult rândurile la Survivor 2026. Jocul din Dominicană a intrat în linie dreaptă, iar marele câștigător o să fie aflat în curând. Până atunci însă, se pare că tensiunea crește de la zi la zi în Dominicană. Concurenții sunt tot mai agitați, iar o nouă altercație a avut loc la Survivor. Un concurent l-a lovit pe Lucian Popa și riscă să fie descalificat. Despre cine este vorba?

Competiția Survivor se apropie de momentul decisiv. Finala va avea loc live peste aproximativ o lună, în Republica Dominicană, iar câștigătorul va fi ales exclusiv prin votul publicului. Până la finala transmisă în direct, concurenții rămași în joc încearcă să își consolideze poziția, însă noi tensiuni au apărut.

L-a lovit pe Lucian Popa și riscă să fie descalificat

În ediția din această seară, 10 mai, o nouă altercație se conturează la Survivor. Concurenții se înfruntă în al treilea joc al săptămânii, cel de recompensă, și vor lupta pentru șansa de a vorbi prin apel video cu familia. Lucian Popa și Gabi Tamaș sunt căpitanii echipelor, însă jocul va duce și scântei.

Mai exact, se pare că Gigi Burger va avea parte de o înfrângere pe traseu, iar acest deznodământ va încinge spiritele. Mai exact, la final de probă, într-un gest nervos, concurentul aruncă în Lucian Popa cu un element din recuzită.

Bățul de lemn aruncat de Gigi Burger îl va lovi pe Lucian Popa. Lovitura nu este una ușoară, iar concurentul va avea ceva probleme din cauza ei.

Ei bine, reacția nervoasă l-ar putea costa scump pe Gigi Burger. În mod normal, acesta riscă descalificarea, căci regulamentul Survivor interzice explicit orice agresiune de natură fizică. Însă, rămâne de văzut care vor fi consecințele pentru Gigi Burger, având în vedere că jocul este aproape de final.

De asemenea, tot în această seară, fanii show-ului vor avea parte de un Consiliu Tribal exploziv, cu multe răsturnări de situație și strategii date peste cap, care vor schimba dinamica jocului. Cursa este pe ultima sută de metri, iar fiecare concurent încearcă să facă tot ce poate pentru a ajunge în marea finală.

CITEȘTE ȘI:

Câștigător Survivor 2026. Cine ia marele premiu de 100.000 euro oferit de Antena 1

Marian Godină, eliminat de Gabi Tamaș! Am aflat ce se întâmplă la Survivor înainte de marea finală