Ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață. Nimic nu prevestea tragedia

Lumea teatrului și filmului românesc este în doliu după decesul fulgerător al lui Ioan Isaiu. Acesta a murit la vârsta de 56 de ani, după ce sâmbătă, 9 mai, i s-a făcut rău în timpul unor filmări desfășurate la București. Actorul ar fi suferit un infarct.

„Pentru noi e o mare pierdere. Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a declarat Dan Chiorean.

În ultima perioadă din viața sa, Ioan Isaiu revenise pe scena teatrului. Fanii l-au putut vedea recent în producții precum „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”. Acesta activa pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca și nu numai.

Chiar ultimele imagini cu Ioan Isaiu în viață sunt din culisele teatrului. Acesta apare zâmbitor și gata, probabil, pentru o nouă reprezentație. Nimic nu prevestea tragedia.

Moartea fulgerătoare a lui Ioan Isaiu a luat prin surprindere pe toată lumea. Fanii sunt în doliu, iar familia se pregătește acum să îl conducă pe ultimul drum.

Cel mai mare regret al lui Ioan Isaiu

Ioan Isaiu a fost unul dintre actorii de renume, pe care publicul l-a îndrăgit imediat. Acesta s-a stins din viață însă cu un mare regret. Dorința care nu i s-a îndeplinit niciodată a fost aceea de a avea copii.

Actorul își dorea un moștenitor, iar în urmă cu doar câțiva ani mărturisea că acesta este cel mai mare regret al său, însă nu își pierduse speranța.

„Regret că nu am copii, dar nu este timpul pierdut. Așa spune și soția mea. Sperăm că Doamne Doamne o să se uite și la noi, să ne dea un suflețel”, declara Ioan Isaiu.

