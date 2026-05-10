Cele 3 alimente care te fac mai deștept, potrivit faimosului neurochirurg Vlad Ciurea

Buna funcționare a creierului depinde în mod direct de calitatea „combustibilului” pe care îl primește organismul prin alimentație. Neurochirurgul Vlad Ciurea atrage atenția că alegerile alimentare zilnice pot influența semnificativ memoria, capacitatea de concentrare și sănătatea cognitivă pe termen lung, iar trei alimente sunt considerate esențiale în acest sens.

În acest context, specialistul subliniază că nu este vorba despre diete restrictive sau schimbări radicale. Totul constă în introducerea unor alimente cu densitate nutritivă ridicată în alimentația zilnică.

Creierul, spune el, consumă o cantitate importantă de energie și are nevoie de nutrienți de calitate pentru a funcționa optim, mai ales în perioadele de stres, oboseală sau suprasolicitare intelectuală.

Alimentele care te fac mai deștept

Peștele, în special speciile bogate în acizi grași Omega-3, precum somonul, heringul sau sardinele, este indicat drept unul dintre cele mai importante alimente pentru creier. Omega-3 sunt componente structurale ale membranelor celulelor nervoase și contribuie la menținerea flexibilității acestora, facilitând transmiterea eficientă a semnalelor între neuroni.

În plus, consumul regulat de pește este asociat cu un risc mai scăzut de degradare cognitivă și cu susținerea funcțiilor cerebrale pe termen lung.

Nucile și semințele sunt, la rândul lor, incluse frecvent în recomandările medicului. Miezul de nucă, care are o formă ce amintește de structura creierului uman. Acesta este bogat în acizi grași sănătoși, vitamine și antioxidanți.

Aceste substanțe contribuie la protejarea celulelor nervoase împotriva stresului oxidativ, unul dintre factorii implicați în îmbătrânirea cerebrală. Consumul moderat, de aproximativ 4–5 nuci pe zi, este considerat suficient pentru a aduce beneficii sistemului nervos. Efectele sunt garantate mai ales alimentul când este integrat într-o dietă echilibrată.

Afinele și fructele de pădure sunt apreciate în mod special pentru concentrația ridicată de antioxidanți. Motiv pentru care sunt adesea denumite „hrană pentru creier”. Acestea ajută la protejarea neuronilor împotriva proceselor degenerative. Totodată, sunt asociate cu îmbunătățirea memoriei pe termen scurt, dar și cu o mai bună capacitate de învățare.

Consumul lor regulat, fie în stare proaspătă, fie congelată, este considerat benefic pentru menținerea sănătății cognitive și încetinirea proceselor de îmbătrânire cerebrală.

