Alimentele care duc la boli fatale. Dr. Sava trage semnalul de alarmă

Alimentația te poate predispune la obezitate, boli cardiovasculare, hipertensiune, diabet. Medicul Marius Sava trage un semnal de alarmă asupra unor alimente care pot provoca boli fatale.

Medicul Marius Sava este unul dintre specialiștii renumiți în mediul online. El s-a născut într-un sat de lângă Râmnicul Sărat, într-o familie modestă. Sora sa este un medic dermatolog renumit în Buzău.

„Tumorile pot apărea doar din cauza alimentației. 30, 4-% dintre cancere pot fi prevenite doar prin schimbarea alimentației. 60-70% dintre bolile cronice pot fi prevenite doar din alimentație. Trebuie să dormim bine, să ne alimentăm bine și să ne relaxăm. Probioticele prelungesc viața. Ar trebui cumva să găsim un probiotic bun pe care să îl luăm”, spune medicul Marius Sava la PRO TV.

Cât lapte putem consuma pe zi

Consumăm lapte, dar cu măsură. Un pahar pe zi poate ține la distanță numeroase afecțiuni, cum ar fi bolile cronice, dar și anumite tipuri de cancer. Laptele integral, cu 3, 5% grăsime, este cel mai bun.

„Dacă consumăm 250 de ml de lapte, avem 7% din necesarul de calorii, avem proieine, 16%, pentru masa musculară, carbohidrați, 4-5 %. Dacă conssumi lapte îți scade riscul de diabet de tip 2 și de foarte multe tipuri de cancer, colorectal, de vezică, de stomac. Ne hidratează, susține sănătatea cardiovasculară. Dinții sunt mai sănătoși la oamenii care beau lapte. Laptele ne protejează împotriva bolilor cronice, care sunt cauzate în mare parte de inflamație”, afirmă specialistul.

Laptele de bivoliță este cel mai gras dintre toate, dar este sănătos pentru copiii cu deficit de creștere, care au deficit de calciu, pentru oamenii care au probleme cu imunitatea. „Nu vorbesc despre copiii foarte mici”, precizează medicul Sava.

De ce nu e bine să mâncăm mai mult de un ou pe zi

În meniul de fiecare zi trebuie să includem un singur ou, nu mai multe, asta dacă nu vrem să ne punem sănătatea în pericol. Dacă mâncăm azi o omletă, două zile nu trebuie să ne mai atingem de ouă, conform specialistului.

„Consumate în exces ouăle cresc colesterolul rău. Oul este o sursă de proteină completă, te ajută să faci masă musculară. Conține vitamina D, esențială pentru viață, ne ajută creierul și memoria, și are B 12. Poate să ajute și la sănătatea părului, că are biotină”, afirmă medicul Marius Sava.

Ce alegem între carnea albă și cea roșie

Carnea albă-puiul, curcanul-nu trebuie să lipsească din alimentație, deoarece scade ricul de a dobândi o boală cardiovasculară. E bogată în proteine și nu e bogată în grăsimi. Carnea roșie consumată în exces crește riscul de boli cardiovasculare și de cancer. Includem în această categorie vita, porcul și vânatul.

„Dacă mâncăm mai mult de 70 de grame pe zi, crește riscul și de diabet și de boli de inimă și de boli de colon. Crește riscul de pneumonie, de asemenea, pentru că ne scade imunitatea, asta dacă mâncăm mai mult de 350 de grame pe săptămână”, mai spune medicul.

