Acasă » Știri » Cum pot șoferii să economisească, după ce prețul carburanților a explodat. Sfatul dat de Titi Aur

Cum pot șoferii să economisească, după ce prețul carburanților a explodat. Sfatul dat de Titi Aur

De: David Ioan 10/03/2026 | 23:13
Cum pot șoferii să economisească, după ce prețul carburanților a explodat. Sfatul dat de Titi Aur
Cum pot șoferii să economisească, după ce prețul carburanților a explodat. Sfatul dat de Titi Aur

Prețurile carburanților continuă să fie un motiv de îngrijorare pentru șoferi, după o serie de scumpiri vizibile în ultimele zile. Evoluția costurilor la benzină și motorină îi determină pe mulți români să caute soluții pentru a reduce cheltuielile cu alimentarea.

Specialiștii arată că benzina s-a scumpit cu până la 14 bani pe litru, iar motorina cu aproximativ 24 de bani față de 9 martie 2026.

Cum pot șoferii să economisească, după ce prețul carburanților a explodat

În prezent, benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 8,16 și 8,43 lei pe litru, în timp ce benzina premium ajunge la valori între 8,84 și 9,17 lei pe litru, conform datelor din 10 martie 2026.

Și motorina a înregistrat creșteri. Motorina standard costă între 8,61 și 8,92 lei pe litru, iar cea premium variază între 8,97 și 9,49 lei pe litru. În acest context, tot mai mulți șoferi caută metode eficiente pentru a reduce consumul de combustibil.

Titi Aur, multiplu campion de raliu și specialist în conducere defensivă, recomandă adoptarea unui stil de condus economic pentru a diminua costurile. Acesta subliniază că o viteză de deplasare de până la 100 km/h contribuie semnificativ la scăderea consumului, în timp ce depășirea acestei limite îl crește considerabil.

Sfatul dat de Titi Aur pentru a economisi carburant

Un alt aspect esențial este presiunea corectă în anvelope. O presiune prea mică duce la consum ridicat, iar una prea mare poate afecta siguranța și accelera uzura cauciucurilor și a suspensiei. Menținerea valorilor recomandate de producător asigură un condus eficient și sigur.

Sfatul dat de Titi Aur

Șoferii sunt sfătuiți să evite accelerațiile bruște, deoarece acestea cresc rapid consumul de carburant. O accelerare lină și constantă ajută la menținerea unui consum redus.

De asemenea, utilizarea frânei de motor este o metodă eficientă de economisire. Oprirea prin scoaterea mașinii din viteză și frânare intensă determină un consum mai mare, în timp ce frâna de motor permite o decelerare naturală și economică.

Tot în ideea reducerii consumului, este recomandată evitarea frânărilor repetate și inutile. Situațiile în care șoferul accelerează, se apropie prea mult de vehiculul din față și apoi frânează constant duc la un consum suplimentar.

Totodată, conducerea preventivă și atentă rămâne una dintre cele mai eficiente metode de a reduce cheltuielile cu carburantul, oferind în același timp un plus de siguranță în trafic.

CITEŞTE ŞI: Prețul carburanților urcă în România: cât costă un plin și ce urmează la pompă

Benzina și motorina, mai ieftine în Bulgaria! Motivul pentru care vecinii de peste graniță plătesc mai puțin la pompă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Motivul real pentru care Gabriela Cristea a plecat de la Kanal D: ”Am spus clar că nu mai pot continua așa”
Știri
Motivul real pentru care Gabriela Cristea a plecat de la Kanal D: ”Am spus clar că nu mai…
Gabriela Cristea, adevărul despre show-ul matrimonial de la Pro TV: ”Eu nu duc lipsă de propuneri”
Știri
Gabriela Cristea, adevărul despre show-ul matrimonial de la Pro TV: ”Eu nu duc lipsă de propuneri”
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză direct că i-a blocat fiica în consulatul din Dubai
Gandul.ro
Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Click.ro
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză direct că i-a blocat fiica în consulatul din Dubai
Gandul.ro
Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Gabriela Cristea a plecat de la Kanal D: ”Am spus clar că nu mai pot continua ...
Motivul real pentru care Gabriela Cristea a plecat de la Kanal D: ”Am spus clar că nu mai pot continua așa”
Gabriela Cristea, adevărul despre show-ul matrimonial de la Pro TV: ”Eu nu duc lipsă de propuneri”
Gabriela Cristea, adevărul despre show-ul matrimonial de la Pro TV: ”Eu nu duc lipsă de propuneri”
Ce diferență de vârstă este între Shakira și noul ei iubit. Cine este Lucien Laviscount și cum ...
Ce diferență de vârstă este între Shakira și noul ei iubit. Cine este Lucien Laviscount și cum s-au cunoscut
Ce avere are Donald Trump, de fapt. A crescut considerabil în 2025
Ce avere are Donald Trump, de fapt. A crescut considerabil în 2025
Plan sinistru de asasinare a unui jurnalist român! Un polițist îl fila pentru interlopi, iar terenul ...
Plan sinistru de asasinare a unui jurnalist român! Un polițist îl fila pentru interlopi, iar terenul se pregătea la petrecerile cu cocaină: „Fratele tău e cu folia la el. Sunt blindat!”
Cine este bărbatul cu care Gina Chirilă s-a afișat la braț. EX-soția lui Bogdan Vlădău, apariție ...
Cine este bărbatul cu care Gina Chirilă s-a afișat la braț. EX-soția lui Bogdan Vlădău, apariție surprinzătoare la Milano Fashion Week
Vezi toate știrile