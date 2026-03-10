Cum pot șoferii să economisească, după ce prețul carburanților a explodat. Sfatul dat de Titi Aur

Prețurile carburanților continuă să fie un motiv de îngrijorare pentru șoferi, după o serie de scumpiri vizibile în ultimele zile. Evoluția costurilor la benzină și motorină îi determină pe mulți români să caute soluții pentru a reduce cheltuielile cu alimentarea.

Specialiștii arată că benzina s-a scumpit cu până la 14 bani pe litru, iar motorina cu aproximativ 24 de bani față de 9 martie 2026.

Cum pot șoferii să economisească, după ce prețul carburanților a explodat

În prezent, benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 8,16 și 8,43 lei pe litru, în timp ce benzina premium ajunge la valori între 8,84 și 9,17 lei pe litru, conform datelor din 10 martie 2026.

Și motorina a înregistrat creșteri. Motorina standard costă între 8,61 și 8,92 lei pe litru, iar cea premium variază între 8,97 și 9,49 lei pe litru. În acest context, tot mai mulți șoferi caută metode eficiente pentru a reduce consumul de combustibil.

Titi Aur, multiplu campion de raliu și specialist în conducere defensivă, recomandă adoptarea unui stil de condus economic pentru a diminua costurile. Acesta subliniază că o viteză de deplasare de până la 100 km/h contribuie semnificativ la scăderea consumului, în timp ce depășirea acestei limite îl crește considerabil.

Un alt aspect esențial este presiunea corectă în anvelope. O presiune prea mică duce la consum ridicat, iar una prea mare poate afecta siguranța și accelera uzura cauciucurilor și a suspensiei. Menținerea valorilor recomandate de producător asigură un condus eficient și sigur.

Sfatul dat de Titi Aur

Șoferii sunt sfătuiți să evite accelerațiile bruște, deoarece acestea cresc rapid consumul de carburant. O accelerare lină și constantă ajută la menținerea unui consum redus.

De asemenea, utilizarea frânei de motor este o metodă eficientă de economisire. Oprirea prin scoaterea mașinii din viteză și frânare intensă determină un consum mai mare, în timp ce frâna de motor permite o decelerare naturală și economică.

Tot în ideea reducerii consumului, este recomandată evitarea frânărilor repetate și inutile. Situațiile în care șoferul accelerează, se apropie prea mult de vehiculul din față și apoi frânează constant duc la un consum suplimentar.

Totodată, conducerea preventivă și atentă rămâne una dintre cele mai eficiente metode de a reduce cheltuielile cu carburantul, oferind în același timp un plus de siguranță în trafic.

