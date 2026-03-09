Benzina și motorina, mai ieftine în Bulgaria! Motivul pentru care vecinii de peste graniță plătesc mai puțin la pompă

În ultima săptămână, șoferii din România au privit cu îngrijorarea creșterea constantă a prețului la carburanți. Fie că este vorba de benzină sau motorină, prețurile au crescut aproape în fiecare zi. Astfel, mulți șoferi s-au reorientat și trec granița la vecinii bulgari. Care este motivul pentru care în Bulgaria prețul pentru carburanți este mai mic? Diferența este notabilă.

Creșterea constantă a prețului carburanților din ultimele zile este dată în primul rând de tensiunile și conflictul militar din Orientul Mijlociu. Acestea au dus la o scumpire accelerată a petrolului pe piețele globale. În unele momente, cotația petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimii aproximativ patru ani.

Ei bine, toate acestea se resimt rapid la pompă. De exemplu, în România motorina se apropie de pragul de 9 lei pe litru, iar benzina a ajuns în jurul valorii de 8,40 lei.

Benzina și motorina, mai ieftine în Bulgaria

Cum prețurile la pompă sunt tot mai mari, mulți șoferi români s-au orientat rapid și au trecut granița la vecinii bulgari, unde prețurile sunt mai accesibile. Orașul Ruse, situat chiar lângă frontiera cu România, a devenit un punct popular pentru cei care vor să plătească mai puțin pentru carburant.

Aici benzina se vinde acum cu aproximativ 6,50 lei pe litru, iar motorina costă în jur de 7,30 lei. Diferența este una notabilă, în unele cazuri șoferii ajungând să plătească și cu doi lei mai mult pe litru în țară decât în Bulgaria.

Iar explicația principală pentru aceste diferențe de prețuri este nivelul de taxe. Concret, în Bulgaria accizele aplicate carburanților sunt mult mai reduse decât în România. În unele cazuri, acestea sunt chiar de două ori mai mici.

De asemenea, costurile legate de transportul și distribuția combustibilului sunt mai scăzute. La noi în țară, mare parte din prețul final al carburanților este formată din taxe. Ceea ce înseamnă ca dacă, de exemplu, un litru de benzină costă aproximativ 8,30 lei, costul efectiv al produsului este de aproximativ 2,60 lei.

Restul sumei este reprezentat de accize și de TVA. Acciza poate ajunge la aproximativ 3 lei pe litru, iar TVA-ul depășește 1,50 lei. Astfel, înseamnă că aproximativ 4,50 lei din prețul unui litru de benzină ajung la bugetul statului sub formă de taxe.

