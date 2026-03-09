Schimbări legislative pentru șoferii cu permis de la 16 ani! Regulile pe care trebuie să le respecte

Autoritățile din România pregătesc modificări importante în legislația rutieră care vizează adolescenții care obțin permisul de conducere la 16 ani. Propunerea are în vedere restricționarea accesului tinerilor la anumite tipuri de drumuri, în special autostrăzi și drumuri expres, pentru a reduce riscul de accidente.

Autoritățile discută despre interzicerea accesului vehiculelor din categoria B1 pe autostrăzi și pe alte drumuri de mare viteză. Dacă această măsură va fi adoptată, adolescenții care obțin permisul de conducere la vârsta de 16 ani nu vor mai avea voie să circule cu microcaruri pe autostrăzi sau drumuri expres. Decizia este analizată în contextul în care România continuă să aibă una dintre cele mai ridicate rate ale accidentelor rutiere grave din Uniunea Europeană.

În prezent, tinerii de 16 ani pot obține permis pentru categoria B1, care le permite să conducă vehicule de dimensiuni reduse, cunoscute sub numele de microcaruri. Deși sunt mai mici decât autoturismele obișnuite, aceste vehicule pot atinge viteze de până la aproximativ 90 km/h. Conform legislației actuale, pe autostrăzi și drumuri expres pot circula vehiculele care pot depăși viteza de 50 km/h, motiv pentru care microcarurile sunt, teoretic, acceptate pe aceste tipuri de drumuri.

Risc crescut de accidente

Specialiștii atrag însă atenția că experiența limitată a șoferilor foarte tineri, combinată cu vitezele ridicate de pe autostrăzi, poate crește riscul de producere a accidentelor. Din acest motiv, autoritățile analizează introducerea unor restricții suplimentare pentru această categorie de conducători auto. Pentru moment, modificarea legislativă se află doar în faza de propunere, însă există informații că ar putea fi inclusă într-un proiect de lege care urmează să fie dezbătut public.

Legislația rutieră prevede reguli stricte și pentru șoferii care își pierd permisul de conducere, aceștia fiind obligați să declare documentul pierdut în maximum 48 de ore pentru a evita sancțiuni. Începând cu 2024, punctul de amendă are valoarea de 165 de lei, ceea ce înseamnă că neglijența în declararea pierderii permisului poate aduce amenzi de până la 825 de lei.

