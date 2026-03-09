Acasă » Știri » Ce mesaj emoționant ar fi primit Marian Godină de la familia sa dacă ar fi câștigat recompensa: „Ne este dor de tine”

De: Andreea Stăncescu 09/03/2026 | 18:47
Ce scrisoare trebuia să primească Marian Godină la Survivor

Participarea la Survivor înseamnă o perioadă lungă departe de familie pentru Marian Godină, iar dorul celor de acasă se face tot mai simțit. În cadrul unui joc de recompensă din competiție, concurenții au avut șansa de a primi mesaje de la cei dragi, un moment emoționant pentru toți. Soția polițistului a a publicat scrisoarea pe care ar fi primit-o acesta dacă echipa sa câștiga în fața Războinicilor. 

În ediția de aseară, echipa Războinicilor a reușit să câștige proba după ce a ajuns prima la zece puncte. Drept recompensă, membrii echipei au primit mesaje din partea familiei și a prietenilor, iar printre acestea s-a numărat și scrisoarea trimisă de soția lui Marian Godină.

Sursa foto: Instagram

Ce scrisoare ar fi primit Marian Godină?

Georgiana Godină i-a transmis un mesaj plin de emoție, în care i-a povestit cum decurge viața acasă și cât de mult îi simt lipsa. Ea i-a spus că întreaga familie se gândește la el zilnic și că fetițele lor cresc și se dezvoltă în timp ce el se află în competiție.

Mezina familiei, Irina, începe să facă primii pași, iar atunci când vede fotografii cu tatăl ei reacționează cu bucurie. În același timp, Maria este tot mai activă și implicată în diverse activități. Merge la grădiniță, face gimnastică și chiar a început să învețe să schieze. Fetița este foarte încântată să își vadă tatăl la televizor și știe că acesta participă la emisiune, departe de casă.

„Ne gândim la tine în fiecare și, chiar dacă știm că ești departe, simt cumva că ești prezent în tot ce facem. Fetele sunt bine, Irina face câțiva pași și când îi arăt poze cu tine zâmbește și se bucură (…) Maria învață să schieze, merge la grădi, merge la gimnastică, e foarte entuziasmată că te vede la TV. Știe că tati e în junglă, a înțeles cam ce se întâmplă. Câteodată, vine la mine și spune așa, din senin: >. Și eu sunt foarte bine, mi-e foarte dor de tine, de abia aștept să vii acasă, să fim iar toți patru. Dacă îți faci griji cum mă descurc cu fetele, să știi că am mult ajutor (…) Ne este foare dor de tine, te iubim mult și te așteptăm acasă, chiar dacă asta nu se va întâmpla prea curând, noi avem răbdare”, a scris Georgiana Godină, în scrisoare.

