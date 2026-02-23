Acasă » Știri » ”Boureanu de la Survivor l-a bătut pe Marian Godină”. Călin Donca întoarce armele și îl ”pulverizează” pe omul legii

De: David Ioan 23/02/2026 | 13:49
Atunci când vine vorba despre situaţii tensionate în cadrul competiţiei Survivor, Călin Donca poate fi considerat lejer cap de listă.

Deşi părea că apele s-au liniştit în ultimul timp, afaceristul a revenit în atenţia publicului după ce a postat un videoclip în care îi pune în antiteză pe Cristian Boureanu şi Marian Godină.

Acesta a afirmat că Boureanu l-ar fi depășit pe Godină în mod clar la nivel de punctaj și clasament, subliniind diferența dintre așteptările inițiale și realitatea din teren.

„Cristi Boureanu de la Survivor l-a bătut pe Marian Godină, cel puțin la puncte, dar hai să ne amintim ce i-a spus când a venit față de cum este în clasament”, a spus Donca, înainte de a reda momentul intrării lui Godină în competiție.

În videoclipul prezentat de Donca, Marian Godină i-a adresat lui Boureanu o replică ironică, menită să-l pună într-o lumină nefavorabilă.

„(…)lângă care vei dormi mult mai repede, pentru că tu ai obiceiul ca lângă un polițist să adormi repede”, i-a spus acesta.

Aluzia la un episod controversat din trecutul lui Boureanu a stârnit reacții puternice la momentul respectiv, iar mulți au considerat că Godină a intrat în competiție cu un avantaj moral și fizic, dat fiind pregătirea sa profesională.

Totuși, pe parcursul probelor, situația s-a schimbat. Donca a subliniat tocmai acest contrast, remarcând că Boureanu, în ciuda vârstei de 52 de ani și a lipsei unei pregătiri militare, a reușit să obțină rezultate mai bune decât Godină.

„Așadar, Cristi, la 52 de ani, este mai bun decât Marian, polițist la mascați. Ceea ce pentru mine este wow. Adică, cum poate un om care se antrenează să fie în fiecare zi în plină putere și, bineînțeles, pe fază, ca și un polițist la mascați, la trupele de intervenție, față de Cristi, un fost politician care la 52 de ani este peste Marian în clasament.”

Totodată, Donca a ţinut să sublinieze că intenţia sa a fost de a transmite un mesaj de trezire asupra percepțiilor și prejudecăților despre oameni.

„Niciodată să nu judeci un om după cum îl vezi, ai răbdare să-l cunoști, iar apoi spune că îl adormi mai repede atunci când doarme lângă tine”, a concluzionat acesta, sugerând că replicile ironice ale lui Godină s-au întors împotriva lui.

