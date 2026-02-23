Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile

Aproximativ 10.000 de locuitori ai municipiului Cluj-Napoca cu venituri reduse vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 500 de lei, acordat sub formă de vouchere sau carduri sociale, în cadrul Programului social „Alimente 2026”.

Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc, care a precizat că măsura urmărește sprijinirea persoanelor vulnerabile afectate de creșterea costurilor de trai.

Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei

Programul, derulat de Primăria Cluj-Napoca, are ca obiectiv facilitarea accesului la produse alimentare de bază pentru categoriile sociale aflate în dificultate. De asemena, autoritățile locale subliniază că sprijinul financiar este destinat exclusiv achiziției de alimente și se adresează mai multor grupuri considerate vulnerabile.

Începând cu data de 23 februarie, persoanele eligibile pot depune cererile necesare pentru obținerea ajutorului. Documentele pot fi depuse fizic la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM), dar și online, prin platforma e-Primăria Cluj-Napoca.

Beneficiarii care pot accesa sprijinul de 500 de lei includ persoane cu handicap grav sau accentuat neinstituționalizate, pensionari cu venituri mici, invalizi, veterani și văduve de război, persoane persecutate politic sau deportate, șomeri indemnizați sau neindemnizați, beneficiari ai venitului minim de incluziune, precum și victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane.

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere. În funcție de situația fiecăruia, pot fi necesare documente suplimentare privind identitatea, componența familiei sau nivelul veniturilor.

Care sunt condițiile

Persoanele cu handicap grav sau accentuat și beneficiarii venitului minim de incluziune deja înregistrați la DASM trebuie doar să depună cererea și declarația completate.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor este 27 noiembrie 2026, ultima zi lucrătoare a lunii. După această dată, cererile vor fi verificate în sistemul informatic PatrimVen al ANAF și în bazele de date ale Primăriei Cluj-Napoca, urmând ca autoritățile să stabilească lista finală a beneficiarilor eligibili.

Totodată, primăria atrage atenția că acordarea voucherelor este condiționată de achitarea obligațiilor fiscale către bugetul local. De asemenea, pentru persoanele care nu au beneficiat de sprijin în anul 2025, distribuirea cardurilor se va face pe bază de programare individuală.

Formularele necesare pot fi descărcate de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală sau pot fi ridicate de la primăriile de cartier. Cererile pot fi transmise și online, prin platforma oficială a municipalității.

CITEŞTE ŞI: Amendă de 1620 de lei pentru șoferii care fac greșeala asta. Mulți nu știu ce prevede legea

Ajutor de deces 2026. Care este suma acordată și cine sunt beneficiarii