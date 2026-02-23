Acasă » Știri » Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile

Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile

De: David Ioan 23/02/2026 | 14:01
Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile
Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile

Aproximativ 10.000 de locuitori ai municipiului Cluj-Napoca cu venituri reduse vor beneficia de un sprijin financiar în valoare de 500 de lei, acordat sub formă de vouchere sau carduri sociale, în cadrul Programului social „Alimente 2026”.

Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc, care a precizat că măsura urmărește sprijinirea persoanelor vulnerabile afectate de creșterea costurilor de trai.

Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei

Programul, derulat de Primăria Cluj-Napoca, are ca obiectiv facilitarea accesului la produse alimentare de bază pentru categoriile sociale aflate în dificultate. De asemena, autoritățile locale subliniază că sprijinul financiar este destinat exclusiv achiziției de alimente și se adresează mai multor grupuri considerate vulnerabile.

Începând cu data de 23 februarie, persoanele eligibile pot depune cererile necesare pentru obținerea ajutorului. Documentele pot fi depuse fizic la primăriile de cartier sau la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM), dar și online, prin platforma e-Primăria Cluj-Napoca.

Beneficiarii care pot accesa sprijinul de 500 de lei includ persoane cu handicap grav sau accentuat neinstituționalizate, pensionari cu venituri mici, invalizi, veterani și văduve de război, persoane persecutate politic sau deportate, șomeri indemnizați sau neindemnizați, beneficiari ai venitului minim de incluziune, precum și victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane.

Care sunt condițiile în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei.

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere. În funcție de situația fiecăruia, pot fi necesare documente suplimentare privind identitatea, componența familiei sau nivelul veniturilor.

Care sunt condițiile

Persoanele cu handicap grav sau accentuat și beneficiarii venitului minim de incluziune deja înregistrați la DASM trebuie doar să depună cererea și declarația completate.

Termenul-limită pentru depunerea documentelor este 27 noiembrie 2026, ultima zi lucrătoare a lunii. După această dată, cererile vor fi verificate în sistemul informatic PatrimVen al ANAF și în bazele de date ale Primăriei Cluj-Napoca, urmând ca autoritățile să stabilească lista finală a beneficiarilor eligibili.

Totodată, primăria atrage atenția că acordarea voucherelor este condiționată de achitarea obligațiilor fiscale către bugetul local. De asemenea, pentru persoanele care nu au beneficiat de sprijin în anul 2025, distribuirea cardurilor se va face pe bază de programare individuală.

Formularele necesare pot fi descărcate de pe site-ul Direcției de Asistență Socială și Medicală sau pot fi ridicate de la primăriile de cartier. Cererile pot fi transmise și online, prin platforma oficială a municipalității.

CITEŞTE ŞI: Amendă de 1620 de lei pentru șoferii care fac greșeala asta. Mulți nu știu ce prevede legea

Ajutor de deces 2026. Care este suma acordată și cine sunt beneficiarii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe reacţii
Știri
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe reacţii
Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des
Știri
Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală....
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate ...
Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate de artistă
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe ...
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe reacţii
Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva ...
Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Gabriel Cotabiță: „Mai ceva ca în dosarele Epstein”
Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des
Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră confort 1 cu doar 4500 de euro. Este la etajul ...
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră confort 1 cu doar 4500 de euro. Este la etajul 4
Vezi toate știrile
×