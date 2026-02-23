Acasă » Exclusiv » Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Gabriel Cotabiță: „Mai ceva ca în dosarele Epstein”

Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Gabriel Cotabiță: „Mai ceva ca în dosarele Epstein”

De: Veronica Mavrodin 23/02/2026 | 14:26
Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Gabriel Cotabiță: „Mai ceva ca în dosarele Epstein”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Descinderile de ieri ale poliției în două saloane de masaj din Capitală au scos la iveală detalii șocante despre o activitate care, potrivit vecinilor, ar fi fost tolerată ani la rând. Printre persoanele ridicate de anchetatori s-a aflat și Alina Cotabiță, văduva regretatului artist Gabriel Cotabiță, care a fost ulterior plasată în arest la domiciliu în dosarul de proxenetism care vizează cele două saloane de masaj erotic. Adriana Bahmuțeanu, care locuiește în zona unuia dintre saloane, vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre problema cu care ea și vecinii ei se confruntă de ani de zile din cauza salonului de masaj care ar fi ascuns, de fapt, o afacere de prostituție. 

Adriana Bahmuțeanu, care locuiește în apropierea unuia dintre cele două saloane vizate de descinderi, spune că ce s-a întâmplat ieri nu i-a surprins deloc pe vecini. Din contră, susține că de ani de zile locatarii ar fi trăit într-un adevărat coșmar din cauza gălăgiei și a circulației suspect de frecvente de persoane care intrau și ieșeau din locație, zi și noapte, fără ca nimeni să poată opri fenomenul.

Mai mult, vedeta afirmă că, în loc să fie ajutați, vecinii ar fi fost descurajați să mai facă plângeri, fiind avertizați că riscă amenzi dacă insistă. Ironia face ca, la un moment dat, chiar ea să fi fost sancționată după ce a oprit pentru câteva minute în fața salonului, în timp ce descărca un covor din mașină.

Bahmuțeanu vorbește despre persoanle care frecventau, care păreau înstărite și cu mașini scumpe. În plus, locația se afla chiar pe traseul pe care fostul președinte Klaus Iohannis obișnuia să meargă cu bicicleta, motiv pentru care vedeta se întreabă cum de autoritățile ar fi știut ani la rând ce se petrece acolo, fără să ia măsuri decisive până acum.

Bahmuțeanu: „Era mai ceva ca în dosarele Epstein”

„Lucrurile pe care le-am văzut și eu și vecinii mei sunt legate de faptul că tot timpul era foarte multă lume acolo. În fiecare noapte, până dimineața, intrau și ieșeau persoane din acel stabiliment. Grupuri de tineri, persoane mai în vârstă, străini din Centrul Vechi veneau cu taxiul. Era o mișcare continuă. Eu mă mir că poliția a văzut atât de târziu povestea asta, pentru că se știa foarte bine ce se întâmplă acolo. Erau foarte multe reclamații făcute de vecini. Era trafic intens. Era mai ceva ca în dosarele Epstein.

De multe ori, fetele alea veneau și la barul de sub apartamentul meu. Chiar în noaptea în care a venit poliția și a destructurat, să zic așa, era o petrecere la barul de sub mine și fetele erau luate în brațe și ajutate să treacă strada, pentru că era foarte multă zăpadă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru CANCAN.RO.

Vedeta spune că existau numeroase plângeri din partea locatarilor, însă situația ar fi fost ignorată mult timp.

„Doar că nimeni nu vedea nimic. Noi, vecinii de aici, ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați. Ca cetățeni nu aveam voie să facem plângeri, deși erau ilegalități care ne deranjau. În schimb, ei erau lăsați să funcționeze la liber.

Probabil acestui „bordel” i-a căzut susținerea. Probabil persoana care era în spate nu mai este în funcție sau nu mai este susținută.

Nu cred că o femeie de 80 de ani ar fi putut să facă asta. Era pusă formal. Întrebarea este cine era, de fapt, în spatele ei. Probabil un om cu funcție, ori din servicii, ori din poliție, care acum ori a fost scos la pensie, ori tras pe linie moartă, ori cineva vrea să-i facă o bucată.

Pentru mine e foarte clar că nu putea funcționa atâta timp în văzul lumii fără susținere. De multe ori venea poliția, existau sesizări, se certau sau se băteau, nu știm ce se întâmpla înăuntru. Poliția venea, nu e prima dată. Nu pot spune că am văzut persoane cunoscute, pentru că nu stăteam cu ochii pe geam, dar intrau mașini scumpe și oameni care păreau cu bani”, a mai spus ea.

Bahmuțeanu mai spune că, în zonă, erau frecvente mașini scumpe și persoane care păreau înstărite. Mai mult, salonul se afla pe ruta pe care fostul președinte Klaus Iohannis se plimba cu bicicleta.

„Problema este că au stat ani de zile și nu s-a făcut nimic. De exemplu, pe acest bulevard era traseul lui Iohannis când mergea pe bicicletă. Și eu chiar am făcut atunci live-uri, în perioada aceea, când lumea îl lăuda că, vai, uite, s-a plimbat pe bicicletă. Pe unde? Pe lângă un bordel?

Nu a făcut nimeni nimic, deci e clar că avea o susținere foarte importantă. De exemplu, noi nu avem unde să parcăm pe bulevard aici și, dacă ai de cărat un obiect mai greu, trebuie să parchezi pe avarie câteva minute, să iei obiectul și să te întorci repede la mașină.

Dacă parcam în dreptul lor, imediat venea poliția. Pe mine m-au amendat o dată, aveam de cărat un covor și am parcat acolo. A venit imediat poliția și m-a amendat”, a mai povestit vedeta.

VEZI ȘI: Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la domiciliu + Cum arată după eliberare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doru Todoruț, cavaler la minus grade. Soția i-a testat răbdarea, dar el a rămas pe poziții
Exclusiv
Doru Todoruț, cavaler la minus grade. Soția i-a testat răbdarea, dar el a rămas pe poziții
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la domiciliu + Cum arată după eliberare
Exclusiv
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la domiciliu + Cum…
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală. Sindicatele acuză stresul și orele suplimentare
Digi24
Un jandarm a murit subit în timp ce păzea un obiectiv în Capitală....
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a ținut: „Mănânc ori de câte ori simt nevoia”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit Mara Bănică să slăbească 15 kilograme în două luni. Ce dietă a...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate ...
Thalia a atras toate privirile la Gala Premiilor Lo Nuestro. Semnificația din spatele rochiei purtate de artistă
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe ...
Ce a declarat Sorana Cîrstea după despărțirea de Alexandru Țiriac. Cuvintele care au stârnit multe reacţii
Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile
Orașul din România în care 10.000 de oameni vor primi câte 500 de lei. Care sunt condițiile
Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des
Alimentul care poate regla tensiunea și colesterolul. Medicii îl recomandă tot mai des
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii
Premiile BAFTA 2026: „One Battle After Another”, marele câștigător. Care a fost dezamăgirea serii
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră confort 1 cu doar 4500 de euro. Este la etajul ...
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră confort 1 cu doar 4500 de euro. Este la etajul 4
Vezi toate știrile
×