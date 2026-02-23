Adriana Bahmuțeanu, martoră la „coșmarul” din salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Gabriel Cotabiță: „Mai ceva ca în dosarele Epstein”

Descinderile de ieri ale poliției în două saloane de masaj din Capitală au scos la iveală detalii șocante despre o activitate care, potrivit vecinilor, ar fi fost tolerată ani la rând. Printre persoanele ridicate de anchetatori s-a aflat și Alina Cotabiță, văduva regretatului artist Gabriel Cotabiță, care a fost ulterior plasată în arest la domiciliu în dosarul de proxenetism care vizează cele două saloane de masaj erotic. Adriana Bahmuțeanu, care locuiește în zona unuia dintre saloane, vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre problema cu care ea și vecinii ei se confruntă de ani de zile din cauza salonului de masaj care ar fi ascuns, de fapt, o afacere de prostituție.

Adriana Bahmuțeanu, care locuiește în apropierea unuia dintre cele două saloane vizate de descinderi, spune că ce s-a întâmplat ieri nu i-a surprins deloc pe vecini. Din contră, susține că de ani de zile locatarii ar fi trăit într-un adevărat coșmar din cauza gălăgiei și a circulației suspect de frecvente de persoane care intrau și ieșeau din locație, zi și noapte, fără ca nimeni să poată opri fenomenul.

Mai mult, vedeta afirmă că, în loc să fie ajutați, vecinii ar fi fost descurajați să mai facă plângeri, fiind avertizați că riscă amenzi dacă insistă. Ironia face ca, la un moment dat, chiar ea să fi fost sancționată după ce a oprit pentru câteva minute în fața salonului, în timp ce descărca un covor din mașină.

Bahmuțeanu vorbește despre persoanle care frecventau, care păreau înstărite și cu mașini scumpe. În plus, locația se afla chiar pe traseul pe care fostul președinte Klaus Iohannis obișnuia să meargă cu bicicleta, motiv pentru care vedeta se întreabă cum de autoritățile ar fi știut ani la rând ce se petrece acolo, fără să ia măsuri decisive până acum.

Bahmuțeanu: „Era mai ceva ca în dosarele Epstein”

„Lucrurile pe care le-am văzut și eu și vecinii mei sunt legate de faptul că tot timpul era foarte multă lume acolo. În fiecare noapte, până dimineața, intrau și ieșeau persoane din acel stabiliment. Grupuri de tineri, persoane mai în vârstă, străini din Centrul Vechi veneau cu taxiul. Era o mișcare continuă. Eu mă mir că poliția a văzut atât de târziu povestea asta, pentru că se știa foarte bine ce se întâmplă acolo. Erau foarte multe reclamații făcute de vecini. Era trafic intens. Era mai ceva ca în dosarele Epstein. De multe ori, fetele alea veneau și la barul de sub apartamentul meu. Chiar în noaptea în care a venit poliția și a destructurat, să zic așa, era o petrecere la barul de sub mine și fetele erau luate în brațe și ajutate să treacă strada, pentru că era foarte multă zăpadă”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru CANCAN.RO.

Vedeta spune că existau numeroase plângeri din partea locatarilor, însă situația ar fi fost ignorată mult timp.

„Doar că nimeni nu vedea nimic. Noi, vecinii de aici, ajunsesem să fim amenințați că dacă mai facem plângeri, vom fi amendați. Ca cetățeni nu aveam voie să facem plângeri, deși erau ilegalități care ne deranjau. În schimb, ei erau lăsați să funcționeze la liber. Probabil acestui „bordel” i-a căzut susținerea. Probabil persoana care era în spate nu mai este în funcție sau nu mai este susținută. Nu cred că o femeie de 80 de ani ar fi putut să facă asta. Era pusă formal. Întrebarea este cine era, de fapt, în spatele ei. Probabil un om cu funcție, ori din servicii, ori din poliție, care acum ori a fost scos la pensie, ori tras pe linie moartă, ori cineva vrea să-i facă o bucată. Pentru mine e foarte clar că nu putea funcționa atâta timp în văzul lumii fără susținere. De multe ori venea poliția, existau sesizări, se certau sau se băteau, nu știm ce se întâmpla înăuntru. Poliția venea, nu e prima dată. Nu pot spune că am văzut persoane cunoscute, pentru că nu stăteam cu ochii pe geam, dar intrau mașini scumpe și oameni care păreau cu bani”, a mai spus ea.

Bahmuțeanu mai spune că, în zonă, erau frecvente mașini scumpe și persoane care păreau înstărite. Mai mult, salonul se afla pe ruta pe care fostul președinte Klaus Iohannis se plimba cu bicicleta.

„Problema este că au stat ani de zile și nu s-a făcut nimic. De exemplu, pe acest bulevard era traseul lui Iohannis când mergea pe bicicletă. Și eu chiar am făcut atunci live-uri, în perioada aceea, când lumea îl lăuda că, vai, uite, s-a plimbat pe bicicletă. Pe unde? Pe lângă un bordel? Nu a făcut nimeni nimic, deci e clar că avea o susținere foarte importantă. De exemplu, noi nu avem unde să parcăm pe bulevard aici și, dacă ai de cărat un obiect mai greu, trebuie să parchezi pe avarie câteva minute, să iei obiectul și să te întorci repede la mașină. Dacă parcam în dreptul lor, imediat venea poliția. Pe mine m-au amendat o dată, aveam de cărat un covor și am parcat acolo. A venit imediat poliția și m-a amendat”, a mai povestit vedeta.

VEZI ȘI: Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! A primit arest la domiciliu + Cum arată după eliberare