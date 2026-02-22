Acasă » Exclusiv » Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!

De: Luciana Popescu 22/02/2026 | 14:54
Scandal uriaș în București! Au avut loc percheziții în două saloane de masaj erotic, iar 9 persoane au fost reținute într-un dosar de proxenetism. CANCAN.RO a aflat că pe lista celor implicați se află chiar și văduva lui Gabriel Cotabiță.

Bucureștiul a fost zguduit de o amplă acțiune a polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Două saloane renumite de masaj erotic — VIP Zone și Mistic Masaj— au fost vizate într-un dosar penal de proxenetism în formă continuată. Se pare că acolo se petreceau lucruri mai neortodoxe, iar proprietarii celor două locații sunt acuzați că le-ar fi lăsat pe fete să practice cea mai veche meserie din lume.

Imagini de la percheziții- sursa- Poliția Română

„La data de 21 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secțiilor 17, 18, 19 și 24 Poliție, precum și al polițiștilor din cadrul Serviciului de Poliție Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de proxenetism în formă continuată.

Persoanele bănuite au fost depistate și conduse la audieri. Față de opt persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism în formă continuată.” este o parte din comunicatul de presă al Poliției.

Nouă persoane, printre care administratori și angajați ai celor două locații, sunt cercetate după ce anchetatorii au descoperit că  în perioada aprilie 2025 și până în prezent, în spatele aparenței de legalitate s-ar fi ascuns, de fapt, o activitate mult mai profitabilă decât simplul masaj erotic, proxenetismul.

Numele Cotabiță apare pe lista suspecților

Pare de necrezut, dar sursele CANCAN.RO au aflat informația de ultimă oră. Văduva lui Gabriel Cotabiță, Alina, era una dintre administratoare, iar acum s-a trezit cu mascații la ușă. Alina se ocupa de promovarea fetelor de la salon pe diferite rețele de socializare cum ar fi TikTok. Femeia este reținută și urmează să ajungă în fața anchetatorilor pentru a da explicații.

Și asta nu e tot! În dosar ar apărea și o femeie în vârstă de 80 de ani, despre care se vorbește că ar fi fost „matroana” principală a activității investigate și a ajuns deja în instanță. În spatele unei bătrâne firave se afla un adevărat creier de antreprenor.

Daniel Cotabiță și Ana Cotabiță- sursa- social media

Masaj de fațadă?

Anchetatorii susțin că, sub paravanul masajului erotic, s-ar fi desfășurat și activitățile ilegale, contra cost. Totul ar fi fost organizat astfel încât să pară legal, dar în realitate s-au generat averi considerabile. Poliția a intrat pe fir, iar cuibușoarele de nebunii au fost demascate. În urma perchezițiilor au fost extrase foarte multe lucruri pe care nu le găsești de obicei într-un salon de masaj, cum ar fi produse de protecție intimă. S-au mai găsit bani, laptop-uri, telefoane si chiar jucării sexuale. Afacerea era pe drumul cel bun. Oamenii legii au ridicat sume colosale de bani precum 86.000 de euro, 15.000 de dolari si aproximativ 3.000 de lire sterline. Pentru patroni, această ilegalitate a fost o sursă bună de venit, dar iată că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.

CANCAN.RO rămâne cu ochii pe subiect, vom reveni cu cele mai noi informații.

CITEȘTE ȘI: Gabriel Cotabiță și Horia Moculescu au lăsat un gol imens! Aurelian Temișan: ”Dumnezeu a avut alte planuri”

Cum a apărut văduva lui Gabriel Cotabiță în public, la aproape 6 luni de la moartea artistului: „A plâns încontinuu”

