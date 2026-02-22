Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață în noiembrie 2024, la vârsta de 69 de ani. În urma lui a lăsat o carieră impresionantă, dar și o familie care cu greu a trecut peste pierderea sa. Cele două fiice ala sale au suferit mult și la fel și văduva acestuia. Gabriel Cotabiță era căsătorit cu Alina Gabriela Munteanu, cea care recent a fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism. Ce meserie și câți ani are văduva regretatului artist?

Relația dintre Gabriel Cotabiță și Alina Gabriela Munteanu a fost una discretă, cea din urmă preferând mereu să stea departe de atenția mediatică. Însă, recent, un adevărat scandal a izbucnit în jurului ei. Femeia a fost ridicată de mascați și este reținută într-un dosar de proxenetism (Vezi mai multe detalii AICI)

Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță

Deși este în plin scandal, puțin sunt cei care știu detalii despre văduva lui Gabriel Cotabiță. Așa cum spuneam, de-a lungul timpului, aceasta a încercat să păstreze discreția, iar aparițiile ei publice au fost destul de rare.

Alina Gabriela Munteanu lucrează în domeniul IT și are 44 de ani. Pe Gabriel Cotabiță l-a cunoscut în anul 2010, atunci când a participat la unul dintre concertele sale. A fost impresionată de artist, iar după concert i-a trimis un mesaj de apreciere. Surpriza a fost că el i-a răspuns, iar de acolo s-a înfiripat povestea lor de dragoste.

„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Dar nu înrăit…Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert. Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat «La mulţi ani!». Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul «Să-ţi păstrezi zâmbetul fermecător». Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Şi uite aşa, de la o cafea şi-un film şi altă cafea, şi alt film… au trecut ani de zile”, declara Alina Gabriela Munteanu, în urmă cu ceva timp.

Relația lor a evoluat frumos, iar în cele din urmă au făcut și pasul cel mare. În anul 2015, Gabriel Cotabiță a suferit un infarct, iar în acea perioadă Alina i-a fost alături. Acela a fost și momentul care l-a convins că trebuie să îi devină soție. După ce și-a revenit, el a decis să facă pasul spre căsătorie. La acel moment, cei doi nici măcar nu locuiau împreună, însă devotamentul ei l-a convins, iar nunta a avut loc în octombrie 2016. Gabriel Cotabiță a marcat astfel cea de-a doua căstorie din viața sa.