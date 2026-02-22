Ce meserie și câți ani are Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. A fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață în noiembrie 2024, la vârsta de 69 de ani. În urma lui a lăsat o carieră impresionantă, dar și o familie care cu greu a trecut peste pierderea sa. Cele două fiice ala sale au suferit mult și la fel și văduva acestuia. Gabriel Cotabiță era căsătorit cu Alina Gabriela Munteanu, cea care recent a fost ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism. Ce meserie și câți ani are văduva regretatului artist?
Relația dintre Gabriel Cotabiță și Alina Gabriela Munteanu a fost una discretă, cea din urmă preferând mereu să stea departe de atenția mediatică. Însă, recent, un adevărat scandal a izbucnit în jurului ei. Femeia a fost ridicată de mascați și este reținută într-un dosar de proxenetism (Vezi mai multe detalii AICI)
Deși este în plin scandal, puțin sunt cei care știu detalii despre văduva lui Gabriel Cotabiță. Așa cum spuneam, de-a lungul timpului, aceasta a încercat să păstreze discreția, iar aparițiile ei publice au fost destul de rare.
Alina Gabriela Munteanu lucrează în domeniul IT și are 44 de ani. Pe Gabriel Cotabiță l-a cunoscut în anul 2010, atunci când a participat la unul dintre concertele sale. A fost impresionată de artist, iar după concert i-a trimis un mesaj de apreciere. Surpriza a fost că el i-a răspuns, iar de acolo s-a înfiripat povestea lor de dragoste.
„Ne-am cunoscut în 2010. După un spectacol al lui, la care am fost şi care mi-a plăcut mult. După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook, ca un fan obişnuit. Dar nu înrăit…Am rămas surprinsă că mi-a răspuns el, şi nu PR-ul, şi chiar repede, la vreo două ore după concert.
Apoi, de Sfântul Mihail şi Gavril, i-am urat «La mulţi ani!». Mi-a urat şi el mie, dar mi-a scris şi ceva de genul «Să-ţi păstrezi zâmbetul fermecător». Am mai vorbit de câteva ori pe chat privat. Până la urmă, m-a invitat la o cafea, iar eu am acceptat. Şi uite aşa, de la o cafea şi-un film şi altă cafea, şi alt film… au trecut ani de zile”, declara Alina Gabriela Munteanu, în urmă cu ceva timp.
Relația lor a evoluat frumos, iar în cele din urmă au făcut și pasul cel mare. În anul 2015, Gabriel Cotabiță a suferit un infarct, iar în acea perioadă Alina i-a fost alături. Acela a fost și momentul care l-a convins că trebuie să îi devină soție. După ce și-a revenit, el a decis să facă pasul spre căsătorie. La acel moment, cei doi nici măcar nu locuiau împreună, însă devotamentul ei l-a convins, iar nunta a avut loc în octombrie 2016. Gabriel Cotabiță a marcat astfel cea de-a doua căstorie din viața sa.