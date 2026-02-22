Doliu în lumea fotbalului! Un sportiv de doar 25 de ani a fost găsit mort în garajul său. Polițiștii suspectează o sinucidere

Sâmbătă, 22 februarie 2026, poliția din New Albany, Indiana, a găsit cadavrul lui Rondale Moore, în vârstă de 25 de ani, sportiv la Minnesota Vikings, în propriul garaj.

A fost lansată o anchetă oficială, iar autopsia era programată să aibă loc duminică, 22 februarie 2026, dar între timp s-a aflat că Moore ar fi suferit răni prin împușcare. Autortitățile iau în calcul varianta unei sinucideri.

Rondale Moore a murit la doar 25 de ani

În urma acestei vești tragice, foștii coechipieri ai lui Rondale Moore și colegii săi din NFL i-au adus omagii, mulți dintre ei lăudându-i talentul pe teren, în ciuda faptului că a avut momente în care a absentat de la meciuri din cauza unor accidentări.

Cu doar câteva zile înainte de moartea sa, Rondale Moore a publicat o postare pe Instagram care a atras atenția, ridicând întrebări importante despre sănătatea mintală a sportivilor profesioniști.

„Suntem profund îndurerați de moartea lui Rondale Moore. În timp ce încercăm să înțelegem faptele, am vorbit cu familia lui Rondale pentru a le transmite condoleanțele noastre și sprijinul deplin al echipei Minnesota Vikings.”, a declarat echipa lui Moore, Minnesota Vikings, într-un comunicat.

Declarația echipei Vikings a confirmat, de asemenea, că va oferi consiliere și sprijin emoțional tuturor jucătorilor, personalului și oricui altcuiva care are nevoie, în urma acestei știri șocante.

Aceasta vine după ce fanii au accesat rețelele sociale ale lui Moore pentru a-și exprima omagiile, unde au descoperit mai multe imagini încărcate recent pe Instagram în care sportivul a împărtășit versurile unui cântec sfâșietoar pe contul său de social media – cu doar câteva zile înainte de a fi găsit mort.

Deși unii au sugerat că versurile cântecului ar putea indica faptul că Moore se lupta cu probleme de sănătate mintală, alții au remarcat că este important să nu se tragă concluzii despre viața sa privată pe baza prezenței sale pe rețelele de socializare.

