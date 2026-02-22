Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Un bărbat a pătruns în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago și Serviciile Secrete l-au împușcat. Ce au descoperit asupra lui

De: Andreea Stăncescu 22/02/2026 | 17:10
Casa președintelui a fost atacată / Sursa foto: Shutterstock

Momente tensionate pentru familia Donald Trump, după un nou incident grav de securitate petrecut în apropierea reședinței sale din Florida. Un bărbat a fost împușcat mortal de agenții United States Secret Service după ce a încercat să pătrundă ilegal pe proprietatea Mar-a-Lago, în cursul nopții de duminică.

Potrivit informațiilor oficiale, incidentul a avut loc în jurul orei 1:30, când un tânăr de aproximativ 20 de ani a intrat într-un perimetru strict securizat al domeniului.

Autoritățile au transmis că suspectul avea asupra sa un obiect care părea a fi o pușcă, precum și un recipient cu combustibil, elemente care au amplificat gravitatea situației. Agenții federali, împreună cu un reprezentant al Palm Beach County Sheriff’s Office, au intervenit imediat pentru a-l opri.

Sursa foto: Shutterstock

În momentul confruntării, forțele de ordine au deschis focul. Niciun membru al echipelor de intervenție nu a fost rănit, însă suspectul a fost declarat decedat la fața locului.

Ancheta este în plină desfășurare, iar FBI colaborează cu autoritățile locale pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și motivația gestului.

La momentul incidentului, Donald Trump nu se afla la reședința sa din Florida, ci în Washington, D.C., conform programului oficial. Cu toate acestea, el petrece frecvent weekendurile la Mar-a-Lago, proprietate care beneficiază de măsuri sporite de securitate tocmai din cauza amenințărilor anterioare.

Tentativa nu a fost singulară

De altfel, președintele SUA a mai fost ținta unor episoade periculoase în trecut. În iulie 2024, în timpul unui miting electoral organizat în Butler, Pennsylvania, a avut loc o tentativă de asasinat.

Ulterior, în septembrie 2024, un alt bărbat înarmat a fost capturat în apropierea terenului său de golf din West Palm Beach și a fost condamnat la închisoare pe viață.

