Donald Trump le cere autorităților americane să desecretizeze documente despre OZN-uri și extratereștri. Ce acuzații îi aduce lui Barack Obama

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va ordona agențiilor americane, inclusiv Departamentului Apărării, să „înceapă procesul de identificare și publicare” a dosarelor guvernamentale despre OZN-uri și viață extraterestră.

Trump a făcut declarația într-o postare pe Truth Social, după ce l-a acuzat pe Barack Obama că a dezvăluit informații clasificate atunci când fostul președinte a spus că „extratereștrii sunt reali” într-un podcast săptămâna trecută, scrie BBC.

„Nu ar fi trebuit să facă asta. A făcut o mare greșeală”, le-a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One, .

Întrebat dacă și el crede că extratereștrii sunt reali, Trump a răspuns: „Ei bine, nu știu dacă sunt reali sau nu”.

Trump a declarat joi, la bordul Air Force One, că, deși mulți oameni cred în existența extratereștrilor, el nu vorbește niciodată despre asta și „nu are o opinie în această privință”.

Apoi, câteva ore mai târziu, a postat pe Truth Social că „pe baza interesului extraordinar arătat”, va solicita publicarea dosarelor „legate de viața extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate (UAP) și obiectele zburătoare neidentificate (OZN-uri), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante”.

Interesul public pentru OZN-uri și viața extraterestră a crescut în SUA în ultimii ani, fenomen declanșat în 2017 de informațiile despre un program secret al Pentagonului de a investiga mărturiile piloților și ale altor angajați ai Armatei americane care au raportat că au văzut obiecte ciudate pe cer.

Ce spusese Barack Obama despre extratereștri

La câteva ore după ce a provocat frenezie spunând că extratereștrii sunt reali într-un podcast, fostul președinte american Barack Obama a publicat o declarație în care clarifică faptul că nu a văzut nicio dovadă directă a existenței acestora.

Într-o conversație Brian Tyler Cohen în weekend, Obama a părut să confirme existența extratereștrilor în timpul unei runde rapide de întrebări, în care gazda podcastului pune întrebări rapide invitaților, iar aceștia răspund cu răspunsuri scurte.

După ce a fost întrebat „Sunt extratereștrii reali?”, Obama a spus: „Sunt reali, dar nu i-am văzut.”

El a făcut și o precizare legată de faimoasa „Zonă 51”, o bază militară din Nevada care a devenit centrul unei teorii a conspirației potrivit căreia autoritățile americane ar fi studiat acolo existența unor forme de viață extraterestre.

„Nu sunt ținuți în Zona 51. Nu există nicio instalație subterană, cu excepția cazului în care există această conspirație enormă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”. a explicat Obama.

