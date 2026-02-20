Acasă » Știri » Două zodii au noroc uriaș până la Paște. Primăvara vine cu energii puternice

Două zodii au noroc uriaș până la Paște. Primăvara vine cu energii puternice

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 11:33
Două zodii au noroc uriaș până la Paște. Primăvara vine cu energii puternice
Primăvara anului 2026 marchează un punct de cotitură important pentru două semne zodiacale. Vor intra într-un ciclu de succes binemeritat. Între martie și mai 2026, tranzitele planetare puternice ale lui Jupiter, Saturn și Marte activează casele carierei, creând progrese profesionale și o expansiune vizibilă.

Impulsul înainte al lui Jupiter susține creșterea și expansiunea. Saturn se asigură că numai semnele serioase și disciplinate beneficiază de acest lucru, în timp ce Marte adaugă curaj și viteză celor puși pe treabă. Împreună, aceste tranzite planetare creează un echilibru rar între oportunitate și structură. Zodiile care vor avea parte de influența acestor mișcări planetare sunt: Taur și Pești.

TAUR

Taurul intră în primăvara anului 2026 cu Jupiter activând vizibilitatea și zonele de realizări pe termen lung. Timp de ani de zile, progresul poate părea lent. Lecțiile din trecut ale lui Saturn au necesitat răbdare. Acum, previziunile astrologice arată că recompensele sosesc. Perioada de la sfârșitul lunii martie până la mijlocul lunii aprilie 2026 este deosebit de puternică. Este probabilă apariția unei oportunități de a obține o funcție de conducere sau extindere a unei afaceri. Taurul beneficiază cel mai mult, deoarece tranzitele planetare armonizează energia pământului cu creșterea structurală.

Jupiter, planeta expansiunii și norocului, se află în zodia ta în prima jumătate a anului 2026, oferindu-ți o perioadă de strălucire „unică într-un deceniu”. Ai parte de noroc neîntrerupt atât în carieră, cât și în viața personală, iar oportunitățile vin cu ușurință. Cu Nodul Nord în semnul tău, te simți aliniat cu scopul vieții tale, ceea ce te face să te simți de neoprit. Venus în Berbec în jurul Paștelui îți amplifică și mai mult potențialul financiar, atrăgând promovări sau recunoaștere.

PEȘTI

Momentul favorabil în carieră continuă în această lună, conform horoscopului lunar pentru Pești. Soarele în Vărsător la începutul lunii martie favorizează planificarea strategică și munca din culise. După 15 martie, trecerea sa în Pești stimulează leadershipul și vizibilitatea. Mercur retrograd până pe 21 martie poate încetini comunicarea sau contractele. Marte în Vărsător sporește motivația, dar poate duce la suprasolicitare.

Jupiter direct în Gemeni de la 11 martie revitalizează claritatea profesională. Horoscopul Peștilor din martie recomandă răbdare, concentrare și execuție constantă (pași mici, dar siguri) – elemente esențiale pentru predicțiile astrologice lunare pentru Pești.

Finanțele rămân stabile, conform astrologilor. Intrarea lui Venus în Pești pe 2 martie poate declanșa cheltuieli orientate spre confort. Mercur retrograd până pe 21 martie sugerează evitarea angajamentelor sau investițiilor mari. Mișcarea directă a lui Jupiter în Gemeni, începând cu 11 martie, deschide oportunități de venituri prin comunicare sau inițiative legate de casă. Combustia lui Saturn evidențiază economiile prudente.

Horoscopul Peștilor pentru martie recomandă conștientizarea bugetului și evitarea alegerilor impulsive. Predicțiile astrologice lunare pentru Pești confirmă că disciplina consecventă favorizează prosperitatea.

