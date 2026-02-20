Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar

Anul 2026 a venit cu numeroase modificări fiscale, iar multe companii din România au fost nevoite să își ajusteze bugetele. Creșterea taxelor și eliminarea unor facilități au dus, în unele cazuri, la stagnarea sau chiar reducerea veniturilor nete ale angajaților. În acest context economic mai dificil, salariile din retail, inclusiv cele oferite de Profi, au rămas un subiect de interes pentru cei care lucrează în domeniu sau care iau în calcul o angajare.

Rețeaua Profi este una dintre cele mai extinse din România, cu sute de unități deschise atât în orașe mari, cât și în localități mai mici. Compania continuă să se dezvolte constant, deschizând noi magazine și adaptându-se cerințelor pieței.

Ce salarii au angajații de la Profi

Salariul diferă în funcție de rol și experiență. Conform datelor publicate pe platforme precum Undelucram.ro și Jooble RO, un lucrător comercial sau casier aflat la început de carieră câștigă, în medie, între 2.450 și 3.200 de lei net pe lună. Acesta este considerat nivelul de bază, iar venitul poate crește treptat, odată cu acumularea de experiență și asumarea unor sarcini suplimentare.

Pentru pozițiile intermediare, precum șef de tură sau responsabil de magazin, salariile sunt mai ridicate și pot ajunge la 3.150 – 4.000 de lei net lunar. Aceste funcții implică atribuții suplimentare, inclusiv coordonarea echipei și organizarea activităților zilnice din magazin.

La nivel superior, funcțiile de conducere, cum este cea de district manager, oferă venituri de aproximativ 6.000 de lei net sau chiar mai mult, în funcție de performanță și zona administrată.

În plus față de salariul de bază, angajații beneficiază de tichete de masă și bonusuri de performanță. Aceste beneficii pot crește venitul lunar total și reprezintă un stimulent pentru stabilitate și rezultate bune.

CITEȘTE ȘI: Ce salarii au angajații de la McDonald’s în 2026. Cât primesc lunar, de fapt

Ce salarii au angajații la Hornbach. Cât primesc lunar, de fapt