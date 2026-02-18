Ce salarii au angajații de la McDonald’s în 2026. Cât primesc lunar, de fapt

McDonald’s reprezintă cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume, având un flux continuu de consumatori. Potrivit unui raport, McDonald’s România a depășit pragul de 2 miliarde de lei în anul 2024, iar acest lucru a fost rezultatul a peste 7.000 de angajați din toată țara, care lucrează în peste 107 de restaurante care sunt regăsite în 33 de orașe, relatează retail-fmg.ro

Salariile la McDonald’s în România variază în funcție de rol și experiență, un lucrător din domeniu câștigând, conform datelor recente din 2024, aproximativ 3.000 de lei net pe lună. Lucrătorii de bucătărie sau crew pot primi salarii de pornire mai mici, în timp ce managerii pot câștiga între 2.800-3.000 lei, plus tichete de masă și alte bonusuri.

Salariile primite

Potrivit site-ului de recrutare undelucram.ro, salariile angajaților companiei McDonald’s România fluctuează în funcție de gradul de pregătire și de ordinea de subordonare. O parte dintre foștii angajați au oferit detalii despre salariul pe care l-au primit, iar cel mai mare ajunge la 3.450 cu tot cu bonusuri și tichete de masă. Conform informațIilor postate pe site-ul menționat anterior, o poziție bună din punct de vedere ierarhic este cea de Guest Experience Leader, dar și din punct de vedere salarial.

Dacă ocupi poziția de Guest Experience Leader, poți ajunge la suma lunară de 2.450 de lei, la care se adaugă bonuri de masă în valoare de 800 de lei, dar și alte bonusuri în valoare de 200 de lei. Persoana care a dezvăluit informațiile avea o experiență în domeniu de 2 ani și a lucrat în București pe un program part-time.

Un lucrător comercial sau o barista cu experiență în domeniu mai mică de un an primește 2.205 lei, tot cu un program part-time. Chiar dacă nu ai vechime, se pare că diferențele dintre salariile lunare ale unui Guest Experience Leader bucureștean și o barista sau un lucrător comercial fără experiență din Brașov nu sunt foarte mari, ci de doar 245 de lei, fără sporuri și bonuri de masă.

Surprinzător, două persoane care ocupă aceeași poziție, dar din orașe și cu experiență profesională diferite ajung la același salariu cu adăugarea tichetelor de masă. În 2020, un fost angajat din București câștiga lunar 3.000 de lei, iar în Constanța, un fost angajat primea 2.200 de lei, la care se adăugau încă 800 de lei sub formă de tichete de masă. Diferența de experiență dintre salariați este de un an, cel din Constanța acumulând cunoștințele în parcursul a doi ani de muncă.

