Acasă » Știri » Ce salarii au angajații de la McDonald’s în 2026. Cât primesc lunar, de fapt

Ce salarii au angajații de la McDonald’s în 2026. Cât primesc lunar, de fapt

De: Iancu Tatiana 18/02/2026 | 15:13
Ce salarii au angajații de la McDonald's în 2026. Cât primesc lunar, de fapt
Ce salarii au angajatii la McDonald's în 2026.

McDonald’s reprezintă cel mai mare lanț de restaurante cu servire rapidă din lume, având un flux continuu de consumatori. Potrivit unui raport, McDonald’s România a depășit pragul de 2 miliarde de lei în anul 2024, iar acest lucru a fost rezultatul a peste 7.000 de angajați din toată țara, care lucrează în peste 107 de restaurante care sunt regăsite în 33 de orașe, relatează retail-fmg.ro

Salariile la McDonald’s în România variază în funcție de rol și experiență, un lucrător din domeniu câștigând, conform datelor recente din 2024, aproximativ 3.000 de lei net pe lună. Lucrătorii de bucătărie sau crew pot primi salarii de pornire mai mici, în timp ce managerii pot câștiga între 2.800-3.000 lei, plus tichete de masă și alte bonusuri.

Salariile primite

Potrivit site-ului de recrutare undelucram.ro, salariile angajaților companiei McDonald’s România fluctuează în funcție de gradul de pregătire și de ordinea de subordonare. O parte dintre foștii angajați au oferit detalii despre salariul pe care l-au primit, iar cel mai mare ajunge la 3.450 cu tot cu bonusuri și tichete de masă. Conform informațIilor postate pe site-ul menționat anterior, o poziție bună din punct de vedere ierarhic este cea de Guest Experience Leader, dar și din punct de vedere salarial.

Dacă ocupi poziția de Guest Experience Leader, poți ajunge la suma lunară de 2.450 de lei, la care se adaugă bonuri de masă în valoare de 800 de lei, dar și alte bonusuri în valoare de 200 de lei. Persoana care a dezvăluit informațiile avea o experiență în domeniu de 2 ani și a lucrat în București pe un program part-time.

Ce salarii au angajatii la McDonald's în 2026
Ce salarii au angajatii la McDonald’s în 2026

Un lucrător comercial sau o barista cu experiență în domeniu mai mică de un an primește 2.205 lei, tot cu un program part-time. Chiar dacă nu ai vechime, se pare că diferențele dintre salariile lunare ale unui Guest Experience Leader bucureștean și o barista sau un lucrător comercial fără experiență din Brașov nu sunt foarte mari, ci de doar 245 de lei, fără sporuri și bonuri de masă.

Surprinzător, două persoane care ocupă aceeași poziție, dar din orașe și cu experiență profesională diferite ajung la același salariu cu adăugarea tichetelor de masă. În 2020, un fost angajat din București câștiga lunar 3.000 de lei, iar în Constanța, un fost angajat primea 2.200 de lei, la care se adăugau încă 800 de lei sub formă de tichete de masă. Diferența de experiență dintre salariați este de un an, cel din Constanța acumulând cunoștințele în parcursul a doi ani de muncă.

Vezi și:

Ce salarii au angajatii de la Jumbo. Cât primesc lunar
Bani în plus pentru angajații care au salariul mai mic de 6.000 de lei. Când se face plata
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Știri
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Știri
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea…
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie de majorarea TVA”
Mediafax
Sorin Grindeanu i-a dat dreptate lui Nicușor Dan: „Nu prea a fost nevoie...
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani la femei
Adevarul
Un medicament pentru diabet scade riscul de deces înainte de 90 de ani...
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum își angajează amantele și neamurile la primărie”
Mediafax
Grindeanu s-a dezlănțuit: „Toată vara am văzut cât de hoți sunt primarii, cum...
Parteneri
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se ocupă la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ți-o mai amintești pe Cristina din trupa Uni-K? Cum arată acum și cu ce se...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat...
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Click.ro
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
Digi 24
Reacție din AUR după ce Curtea Constituțională a aprobat tăierea pensiilor magistraților
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio. Ce spune despre ambițiile prezidențiale
Digi24
JD Vance dezminte că ar exista vreun conflict între el și șeful diplomației Marco Rubio....
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor.ro
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA merge la psiholog: – Săptămâna viitoare vom lucra cu inconștientul
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
go4it.ro
Cât câștigă un comandant român de lansator de rachete HIMARS? Salariu motivant
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire electrice. Unde s-a întâmplat
Gandul.ro
Tânără din București, electrocutată după ce a călcat într-o baltă în care erau căzute fire...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți ...
Sharon Stone, critici la adresa celor „care se tem să îmbătrânească”. „Ar trebui să fim îngroziți să ne uităm în oglindă?”
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Mudava, prezidențiabilul care promitea să „vindece” România: legenda unui personaj posibil doar aici
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Horoscop 19 februarie 2026. Zodia care reaprinde o ceartă veche cu cineva
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul ...
Tragedie în timpul unei expediții de schi. 15 persoane au fost surprinse de o avalanșă: „Grupul se întorcea la punctul de plecare”
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam ...
Gabriela Lucuțar rupe tăcerea despre „viciul” fostului soț: „A fost a doua oară când voiam să divorțez. Eu nu accept așa ceva”
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Românii care vor scoate mai mulți bani din buzunare de la 1 aprilie 2026. Care este motivul
Vezi toate știrile
×