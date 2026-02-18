Acasă » Știri » Culiță Sterp, în domeniul imobiliarelor! Cât costă o casă construită de artist în Oradea

18/02/2026
sursă foto: social media

Culiță Sterp s-a apucat de afaceri în imobiliare. Artistul a cumpărat deja câteva apartamente, iar acum are de gând să dubleze sumele investite. Cât costă,d e fapt, o casă construită de el în Oradea? 

La finalul anului trecut, Culiță și Daniela Iliescu, soția lui, au făcut primii pași spre investițiile în imobiliare. Și-au cumpărat două apartamente în Cluj, care – cel mai probabil – vor produce bani din chirii. În prezent, artistul și familia lui locuiesc într-un penthouse generos, situat într-o zonă centrală și modernă din Sebeș.

Cât costă una dintre casele construite de Culiță Sterp

Tot în acea perioadă, soția artistului a atras atenția pe rețelele de socializare după ce le-a arătat prietenilor virtuali un alt apartament cumpărat, locuință amenajată strict pentru musafiri și pentru viitoarea bona a copiilor.

„Acesta este apartamentul pe care îl voi amenaja pentru musafiri, deocamdată, și pentru viitoarea noastră bonă, care va veni prin martie”, a scris Daniela Iliescu în clipul video pe care l-a publicat la Instagram Stories, prezentând interiorul locuinței.

Artistul nu s-a mulțumit cu apartamentele pe care le-a cumpărat și a decis să mai investească o partea din banii câștigați în construirea unor case. Una dintre ele a fost deja scoasă la vânzare. Locuința este construită pe o suprafață de 120 mp și este compartimentată astfel: un dormitor matrimonial, o cameră care poate fi amenajată ca dormitor sau birou, living și bucătărie open space, un spațiu de depozitare și o mansardă ce poate fi transformată într-un dormitor și terasă.

Baia este amenajată dotări și finisaje de înaltă calitate, încălzire în pardoseală, cu termostat individual în fiecare cameră/ Prețul de vânzare este de 175.000 de euro. Casa se află la o distanță de 2 km de Oradea.

