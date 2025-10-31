Acasă » Exclusiv » Culiță Sterp îi aruncă săgeți fostului iubit al lui Carmen de la Sălciua! Aluzia despre fosta nevastă a lăsat loc de multe interpretări | EXCLUSIV

Culiță Sterp îi aruncă săgeți fostului iubit al lui Carmen de la Sălciua! Aluzia despre fosta nevastă a lăsat loc de multe interpretări | EXCLUSIV

De: Delina Filip 31/10/2025 | 14:09
Culiță Sterp îi aruncă săgeți fostului iubit al lui Carmen de la Sălciua! Aluzia despre fosta nevastă a lăsat loc de multe interpretări | EXCLUSIV
Încurcate sunt căile dragostei și, mai ales, ale prieteniei, atunci când aceastea se intersectează! De data aceasta cei care ne-au surprins sunt Culiță Sterp și Cosmin Isăilă.  După ani de tăcere, glume ironice și povești amoroase încrucișate, cei doi nu doar că au îngropat securea războiului, dar s-au și reîmprietenit. Așa cum știm, încă din timpul divorțului dintre Culiță și Carmen de la Sălciua au existat suspiciuni că artista ar fi avut o altă legătură amoroasă. Chiar cântărețul a venit atunci cu această ipoteză și a declarat că încă soția lui în acte ar fi început o relație cu amicul său de la acea vreme, Cosmin Isăilă. La scurt timp după divorț, cântăreața s-a afișat alături de Cosmin, iar cei doi au avut trăit o poveste de dragoste care s-a încheiat cu reproșuri de ambele părți. Iar acum, vine bomba. Dacă relația cu fosta soție a prietenului său nu a mers, măcăr prietenia să rămână. Iată ce declarații și-au făcut Culiță Sterp și Cosmin Isăilă. 

Nimic nu ne ia mai tare prin surprindere așa cum o fac vedetele din showbizul autohton! De data aceasta protagoniștii sunt: foștii parteneri ai lui Carmen de la Sălciua. Fostul soț, Culiță Sterp și Cosmin Isăilă, cel care a avut o relație cu artista timp de un an după divorț. Acesta din urmă s-a afișat recent pentru prima dată alături de o domnișoară. Cei doi se aflau la un eveniment și dansau lasciv, semn că între ei ar fi o relație. Mai mult, în filmarea publicată, tânăra l-a și etichetat pe fostul lui Carmen de la Sălciua. Nimic neobișnuit sau care să atragă atenția până aici. Doar că, dacă deschizi comentariile, apare bomba! Cine le-a dat like și le-a comentat: Culiță Sterp!

Culiță Sterp și Cosmin Isăilă au reluat prietenia și sunt „frați” din nou

După ce vreme de mai bine de un an au existat tensiuni între ei, iar Culiță l-a acuzat pe Cosmin Isăilă că s-ar fi băgat în căsnicia lui, cei doi au revenit la sentimente mai bune. Prea bune dacă privești retrospectiv la trecut! După ce s-au împăcat în urma scandalului dintre ei, la un eveniment care a avut loc acum trei ani, și au realizat că prietenia lor este mai importantă decât orice rivalitate, cei doi continuă să se mai tachineze, așa ca între prieteni, desigur. Cosmin Isăilă, care s-a afișat recent cu prima domnișoară după separarea de Carmen, a primit un comentariu ușor ironic chiar de la amicul, Culiță Sterp.

„Fratelui meu, Isăilă Cosmin, toată viață i-au plăcut cântărețele”, a comentat ironic Culiță, făcând desigur o trimitere evidentă la Carmen de la Sălciua. Însă nici Isăilă nu s-a lăsat mai prejos și i-a întors-o bunului său prieten.

„Tu știi cel mai bine! Te pup și te iubesc”, a comentat el. Iar asta nu este tot, Culiță Sterp a și dat like comentariului, semn că este prietenia dintre ei a reînnăscut și este mai puternică decât înainte.

Culiță Sterp i-a comentat prietenului său, Cosmin Isăilă
Culiță Sterp i-a comentat prietenului său, Cosmin Isăilă

Se pare că cei doi foști parteneri ai lui Carmen de la Sălciua au îngropat orice război și au dat uitării trecutul. Noi însă nu l-am uitat, și vi-l reamintim pe scurt. Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au divorțat cu mare scandal în 2017 și, până ca divorțul să fie finalizat, artistul o acuza pe brunetă că ar fi început o relație pe ascuns cu amicul lui, Cosmin Isăilă. El explica faptul că cei doi sunt împreună, însă Carmen nu a oficializat relația încă. Ulterior, oficializarea s-a produs. Carmen de la Sălciua s-a afișat după divorț alături de Cosmin Isăilă. Lanțul de prietenie dintre Isăilă și Culiță s-a rupt, iar cei doi și-au aruncat și cuvinte ironice unul la adresa celuilalt. După un an, cântăreața și partenerul ei s-au despărțit, iar Carmen și-a găsit fericirea în brațele lui Marian Corcheș, cu care s-a și căsătorit, iar acum pare că a răsărit sorele și pe strada lui Cosmin Isăilă. Nu doar că și-a găsit dragostea, dar și prietenia pierdută cu fratele lui, Culiță Sterp.

Cosmin Isăilă s-a afișat alături de o domnișoară
Cosmin Isăilă s-a afișat alături de o domnișoară

