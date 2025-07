Soțul lui Carmen de la Sălciua a fost condamnat! Informații de ultimă oră: ce l-a obligat instanța să facă

Răsturnare de situație în dosarul care îl vizează pe Marian Corcheș, soțul cântăreței Carmen de la Sălciua. Deși inițial fusese achitat de Judecătoria Câmpeni în cazul acuzațiilor de furt de energie electrică, Curtea de Apel Alba Iulia a decis altceva. Magistrații au admis apelul formulat de procurori și de compania de electricitate păgubită și au dispus condamnarea definitivă a omului de afaceri.

Marian Corcheș a fost găsit vinovat de sustragerea ilegală de curent electric cu ajutorul unui dispozitiv clandestin. A primit o pedeapsă cu amendă penală, în cuantum total de 12.000 de lei, în urma contopirii a două infracțiuni: furt și utilizarea unor instalații ilegale de racordare la rețea.

Pe lângă sancțiunea penală, Corcheș va trebui să achite și daune materiale în valoare de peste 130.000 de lei către compania de distribuție a energiei electrice, plus 2.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare pentru faza de urmărire penală și procesul derulat la Judecătoria Câmpeni.

Inițial, Judecătoria Câmpeni îl achitase pe Marian Corcheș, pe motiv că „nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea”. Totuși, Curtea de Apel a constatat că probele erau suficiente pentru a-l condamna pe afacerist.

La momentul în care a fost trimis în judecată, Marian Corcheș susținea că nici măcar nu fusese informat oficial despre calitatea sa de inculpat.

„Eu acum aflu, de la dumneavoastră. Nu știu cum am ajuns inculpat, fiindcă inițial a fost acuzată de furt o firmă pe care am deținut-o până acum doi-trei ani. Eu eram director la societatea respectivă. Firma am radiat-o și am crezut că s-a terminat cu dosarul de furt. Îmi amintesc faptul că, la momentul respectiv, am fost la furnizorul de energie electrică, am spus că achit prejudiciul, ca să renunțe la plângere, dar n-am avut cu cine să mă înțeleg… Aia e! O să iau legătura cu avocatul, să văd ce este de făcut…”, a declarat Marian Corcheș în 2022 pentru spynews.ro.