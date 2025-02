Carmen de la Sălciua a găsit soluţia perfectă pentru a avea linişte-n relaţie. A făcut pasul şi... “Nu am avut vreun sentiment de regret”

Carmen de la Sălciua și-a achiziționat un bolid de toată frumusețea, însă nu se oprește aici! În familia artistei este nevoie de două mașini într-un garaj, așadar, nici nu s-a uscat cerneala pe contractul noului Mercedes, că soțul ei vrea să cumpere încă una! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgita interpretă dă tot din casă! Interesant este faptul că bruneta a ales leasing-ul pentru noua bijuterie pe patru roți, asta deoarece nu vrea să blocheze o sumă considerabilă de bani pentru o mașină. În orice caz, se știe că bărbații sunt mai pretențioși atunci când vine vorba despre automobile, dar un lucru e cert, partenerul de viață al vedetei rămâne fidel aceluiași brand.

Celebra cântăreață este tare mândră de noua achiziție, un Mercedes GLC, pe care o alintă „noua parteneră de șosele”. Știm deja că artista este mai tot timpul plecată la evenimente, la cântări, iar de cele mai multe ori, partenerul ei de viață o însoțește. Deși este fericită că petrece mult timp cu Marian Corcheș, lucrurile se complică atunci când cei doi soți au activități diferite.

Așadar, au găsit soluția! Abia au achiziționat noul bolid, că soțul a pus ochii pe altul! Același brand, dar probabil cu alte dotări, că deh! Bărbații sunt mai tipicari în alegerea mașinii perfecte.

Garajul lui Carmen de la Sălciua se mărește cu încă un bolid

Artista povestește totul despre noua mașină și a dezvăluit că urmează o nouă achiziție. Așa cum se cuvine, fiecare soț trebuie să dețină propria mașină, așadar, Marian Corcheș caută de zor un nou bolid.

„Aveam mare nevoie de o nouă mașină, cealaltă avea kilometri mulți și trebuia schimbată. Mi-a plăcut mult și cealaltă mașină, dar nu am avut vreun sentiment de regret, dar poate aceasta vine cu altceva, mai bun. Mașina aceasta am luat-o amândoi, ne plimbăm împreună, oricum suntem mereu împreună cu cântatul. Nu a fost un cadou, am luat-o amândoi. Dar urmează să-și cumpere acum și el o mașină, ca să ne împărțim atribuțiile, pentru că atunci când circuli doar împreună, nu mai apuci să-ți rezolvi treburile pe care le ai. El e acum în căutare, eu sunt mai decisă, dar el e mai pretențios. Eu am găsit-o din prima, pentru că femeile au alte criterii după care se ghidează. Oricum el vrea tot un Mercedes, dar să vadă întâi cum se obișnuiește cu asta nouă. A fost un preț rezonabil, am luat-o în leasing, pentru că nu-mi place să țin banii blocați într-o mașină, să dau banii jos. Prefer așa, pentru că pot face altceva cu banii aceia”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

Artista face dezvăluiri emoționante:”Se reflectă în ceea ce sunt azi”

Pe de altă parte, vedeta a vorbit și despre bunica sa, care a împlinit zilele trecute vârsta de 90 de ani. Carmen de la Sălciua spune că secretul longevității este alimentația sănătoasă. Artista se bucură din plin de fiecare moment petrecut cu femeia care i-a oferit o creștere aleasă și în ciuda programului încărcat, o vizitează cât poate de des.

„Bunica mea a împlinit 90 de ani, iar eu cred că secretul longevității ei este o alimentație sănătoasă. Acum, se spune că atâtea zile câte ai în cartea vieții, atâtea ți se dau. Modul de a trăi al fiecăruia, spune multe despre el. Ea nu mănâncă decât mâncare făcută în casă, naturală. Dacă îi mai ducem noi câteodată câte ceva, refuză. Am foarte multe amintiri cu bunica, am petrecut multe vacanțe la bunici. De când eram mică, am avut o legătură strânsă cu ea, mergeam la vaci, la fân.

O vizitez cât pot de des, acum, cu programul meu, este puțin mai complicat, dr nu las să treacă două săptămâni fără să merg la ea. Mi-a dat multe sfaturi prețioase, iar sfaturile ei și ale părinților se reflectă în ceea ce sunt eu azi și în principiile pe care le am. Eu sunt rezultatul sfaturilor lor și a creșterii frumoase”, a mai spus Carmen de la Sălciua.

