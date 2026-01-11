Ce afaceri are Ceanu Zheng în România. Tocmai a „bătut palma” cu firme din China pentru o colaborare extrem de profitabilă

Ceanu Zheng este unul dintre concurenții care se remarcă în sezonul 12 Survivor 2026 de la Antena 1, însă dincolo de competiția dură din junglă se află o carieră construită temeinic în mediul online. Considerat unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri chinezi din România, el este apreciat pentru modul autentic, direct și adesea amuzant în care vorbește despre viața trăită între două culturi.

Ceanu Zheng este influencer de meserie și activează pe YouTube de aproximativ zece ani. În tot acest timp, a reușit să strângă o comunitate impresionantă, cu peste 822.000 de abonați și un total de peste 127 de milioane de vizualizări. Conținutul său, axat pe experiențe personale, diferențe culturale și călătorii, i-a adus o popularitate constantă și un loc solid în topul creatorilor de conținut din România.

Ce afaceri are Ceanu Zheng în România

După succesul din online, Ceanu a decis să își extindă activitatea și în zona muzicală. În urmă cu 5 ani, a lansat piesa „Chinez”, care a depășit deja 1,5 milioane de vizualizări, confirmând interesul publicului și pentru această latură a sa.

„Care-i rețeta? Să fii deosebit. La mine, rețeta magică este că sunt chinez. Nu este singurul atu, dar clar este primul pe listă”, a povestit Ceanu Zheng în urmă cu ceva timp.

În anul 2022, firma personală pe care o deține a înregistrat dificultăți, cu o cifră de afaceri de 23.998 de lei, pierderi de aproximativ 51.906 lei și datorii care au ajuns la 274.783 de lei. Cu siguranță în următorii ani a încasat sume mari pentru a acoperi pierderile.

Ceanu Zheng deține o agenție de turism

Pe lângă cariera de influencer, Ceanu Zheng este și antreprenor în turism de mai bine de 1 an. El deține o agenție specializată pe China, oferind experiențe și circuite personalizate. Acesta susține că a reușit să bată palma cu câteva agenții de top din țara lui natală, pentru a le oferi turiștilor dornici de a cunoaște cultura chineză o experiență cât mai bună.

Înainte de plecarea la Survivor 2026, acesta și-a anunțat urmăritorii că va lipsi o perioadă de la birou, însă activitatea va continua cu ajutorul echipei sale.

„Ne luăm la revedere pentru o perioadă. Agenția merge mai departe. Echipa e aici. Activitatea continuă. Urmează o provocare grea pentru mine. Urați-mi succes, ne vedem în junglă. Revin în curând”, a scris Ceanu Zheng pe rețelele de socializare, înainte să plece la Survivor.

