Acasă » Știri » Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: „Viața mea a luat o altă direcție”

Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: „Viața mea a luat o altă direcție”

De: David Ioan 26/02/2026 | 12:46
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: „Viața mea a luat o altă direcție”
Sursa foto: capturi video TikTok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Dan Bălan a stârnit un val uriaș de reacții în ultimele zile, după ce imaginile de la concertul susținut în Republica Moldova au devenit virale și au ridicat numeroase semne de întrebare.

Fanii au observat imediat că artistul arată mult mai slab decât de obicei, poartă ochelari și pare vizibil lipsit de energia care îl caracteriza.

Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la ultimul concert

Comentariile au curs în valuri, iar îngrijorarea a fost tema dominantă:

„A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală gravă. Super artist, are voce, carismă, tot”

„Îmi pare rău, arată straniu. Dar vocea rămâne inegalabilă!”

„Sigur este Dan Bălan? Parcă nu-mi vine să cred. Nici vocea nu pare a lui”

„Ceva i se întâmplă acestui cântăreț. Sper să fie bine!”.

Diferența față de apariția de la Sala Palatului, din toamna anului trecut, a fost atât de mare încât mulți au început să se întrebe dacă nu cumva artistul trece printr-o perioadă dificilă.

În filmările din Chișinău, Dan Bălan apare cu multe kilograme în minus, mai puțin energic și cu un look total diferit, ceea ce a alimentat speculațiile:

„Ceva nu-i normal cu el, e foarte straniu”

„Știe cineva de ce este atât de schimbat?”

„Doamne, dar nu arată bine deloc și schimbat tare, parcă nu este Dan Bălan”.

Marele anunț făcut de Dan Bălan după ce fanii s-au îngrijorat despre starea lui

În mijlocul acestor discuții, artistul a rupt tăcerea, dar nu pentru a comenta direct zvonurile despre starea lui, ci pentru a face un anunț care pare să explice, indirect, transformările din ultima perioadă.

Mesajul său, încărcat de emoție și sinceritate, arată că Dan Bălan a fost prins într-un proiect uriaș, unul care i-a consumat mulți ani de muncă și energie:

„Astăzi lansez noua mea companie: Ma Ya Hi Studios. Începem cu primul sezon al primului show: Hat Birds — deja disponibil pe canalul de YouTube Ma Ya Hi Studios. Este o zi specială pentru mine. A fost dintotdeauna visul meu să creez o companie de conținut pentru întreaga familie, să construiesc o lume magică în care atât copiii, cât și părinții lor să poată găsi ceva aproape de sufletul lor. Puțini știu, dar primele mele succese nu au venit din muzică. Totul a început în televiziune, când am creat emisiunea Tanti Ludmila Show pentru mama mea, care era prezentatoarea show-ului. Am iubit acea lume. Dar, în paralel, a apărut succesul cu trupa O-Zone… iar viața mea a luat o altă direcție. Acum 5 ani, am hotărât să mă întorc la acel vis. Astăzi, primul episod Hat Birds este deja live pe YouTube, disponibil în 3 limbi: română, engleză și ucraineană. Și acesta este doar începutul. Urmează multe emoții din lumea Ma Ya Hi, pe care le voi împărtăși pas cu pas. Cu bucurie. Cu sinceritate. Cu drag.”

CITEŞTE ŞI: De ce Aris Eram refuză să își dea jos tricoul la Survivor 2026. Adi Petre l-a dat de gol la Neatza cu Răzvan și Dani: „A zis că trebuie…”

Merită? Câți bani au primit Oase și Maria Pitică, de fapt, pentru că au câștigat Power Couple 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”
Știri
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un…
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
Știri
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de…
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict...
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție
Gandul.ro
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat...
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a îndemnat pe americani să-i „reziste” președintelui
Digi 24
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a...
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România....
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și motive de respingere
Promotor.ro
Cum se face ITP în 2026. Tot ce trebuie să știi: costuri, acte necesare și...
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție
Gandul.ro
Care este cel mai scump orez din lume. Prețul exorbitant cerut pentru o singură porție
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un ...
În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”
Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește ...
Cristian Andrei rupe tăcerea la trei luni după scandalul care a zguduit România: “O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea”
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și ...
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de bani, într-un club din București
S-a căsătorit în mare secret! Influencerița implicată în scandalul momentului a spus „Da!” ...
S-a căsătorit în mare secret! Influencerița implicată în scandalul momentului a spus „Da!” la starea civilă. Primele imagini de la eveniment
Ce se întâmplă dacă nu respecți preavizul după ce ți-ai depus demisia la locul de muncă, potrivit ...
Ce se întâmplă dacă nu respecți preavizul după ce ți-ai depus demisia la locul de muncă, potrivit lui Adrian Cuculis
Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. ...
Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. Ce i-a transmis cântăreața
Vezi toate știrile
×