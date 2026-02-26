Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: „Viața mea a luat o altă direcție”

Dan Bălan a stârnit un val uriaș de reacții în ultimele zile, după ce imaginile de la concertul susținut în Republica Moldova au devenit virale și au ridicat numeroase semne de întrebare.

Fanii au observat imediat că artistul arată mult mai slab decât de obicei, poartă ochelari și pare vizibil lipsit de energia care îl caracteriza.

Dan Bălan, apariție îngrijorătoare la ultimul concert

Comentariile au curs în valuri, iar îngrijorarea a fost tema dominantă:

„A îmbătrânit brusc, sper să nu sufere de vreo boală gravă. Super artist, are voce, carismă, tot” „Îmi pare rău, arată straniu. Dar vocea rămâne inegalabilă!” „Sigur este Dan Bălan? Parcă nu-mi vine să cred. Nici vocea nu pare a lui” „Ceva i se întâmplă acestui cântăreț. Sper să fie bine!”.

Diferența față de apariția de la Sala Palatului, din toamna anului trecut, a fost atât de mare încât mulți au început să se întrebe dacă nu cumva artistul trece printr-o perioadă dificilă.

În filmările din Chișinău, Dan Bălan apare cu multe kilograme în minus, mai puțin energic și cu un look total diferit, ceea ce a alimentat speculațiile:

„Ceva nu-i normal cu el, e foarte straniu” „Știe cineva de ce este atât de schimbat?” „Doamne, dar nu arată bine deloc și schimbat tare, parcă nu este Dan Bălan”.

Marele anunț făcut de Dan Bălan după ce fanii s-au îngrijorat despre starea lui

În mijlocul acestor discuții, artistul a rupt tăcerea, dar nu pentru a comenta direct zvonurile despre starea lui, ci pentru a face un anunț care pare să explice, indirect, transformările din ultima perioadă.

Mesajul său, încărcat de emoție și sinceritate, arată că Dan Bălan a fost prins într-un proiect uriaș, unul care i-a consumat mulți ani de muncă și energie:

„Astăzi lansez noua mea companie: Ma Ya Hi Studios. Începem cu primul sezon al primului show: Hat Birds — deja disponibil pe canalul de YouTube Ma Ya Hi Studios. Este o zi specială pentru mine. A fost dintotdeauna visul meu să creez o companie de conținut pentru întreaga familie, să construiesc o lume magică în care atât copiii, cât și părinții lor să poată găsi ceva aproape de sufletul lor. Puțini știu, dar primele mele succese nu au venit din muzică. Totul a început în televiziune, când am creat emisiunea Tanti Ludmila Show pentru mama mea, care era prezentatoarea show-ului. Am iubit acea lume. Dar, în paralel, a apărut succesul cu trupa O-Zone… iar viața mea a luat o altă direcție. Acum 5 ani, am hotărât să mă întorc la acel vis. Astăzi, primul episod Hat Birds este deja live pe YouTube, disponibil în 3 limbi: română, engleză și ucraineană. Și acesta este doar începutul. Urmează multe emoții din lumea Ma Ya Hi, pe care le voi împărtăși pas cu pas. Cu bucurie. Cu sinceritate. Cu drag.”

