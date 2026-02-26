S-a căsătorit în mare secret! Influencerița implicată în scandalul momentului a spus „Da!” la starea civilă. Primele imagini de la eveniment

Olga Verbițchi, câștigătoarea sezonului 6 al emisiunii X Factor România 2016, de neatins în urma valului de reacții referitoare la scandalul în care se află. Tânăra este implicată în conflictul momentului dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, dar acest lucru nu o afectează cu absolut nimic și își continuă viața pe care o avea până acum. Ba mai mult, a făcut și o schimbare majoră de statu! Olga Verbițchi este, oficial, căsătorită!

Chiar dacă este parte a unui scandal în care s-au adus acuzații la adresa Iulianei Beregoi, unele făcute chiar de ea, viața influenceriței pare extraordinar de liniștită. Olga Verbițchi a spus „DA” în fața ofițerului de la starea civilă. Aceasta a împărtășit momentele emoționante cu urmăritorii săi de pe Instagram, pe care i-a emoționat cu fotografiile pe care le-a postat.

Olga Verbițchi s-a căsătorit!

Aceasta a postat mai multe fotografii pe Instagram pentru a-și ține la curent comunitatea cu ce se petrece în viața ei, mai ales în timpul scandalului monstruos în care este implicată. Olga a publicat o serie de fotografii de la cununia civilă în care se poate observa clar că aceasta nu a dorit să aibă parte de prea mult „tam-tam”.

După cum putem observa, simplitatea a primat. Ea, îmbrăcată într-un set alb, tipic pentru această zi măreață din viața oricărei mirese, iar el, în contrast cu ea, a purtat îmbrăcăminte neagră. Cei doi s-au afișat îmbrățișați și fericiți, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară:

„Mă uit la voi și îmi dau lacrimile, efectiv… acolo ne-am dori mulți să fim… însă mulți nu avem ce aveți voi… iubirea asta pură pe care ați avut norocul să o experimentați. Îmi doresc din tot sufletul să vă bucurați de ea cât mai mult posibil… să fiți fericiți. Să aveți copii și nimeni și nimic să nu vă despartă. Și dragostea voastră să continue și dincolo de această viață. Vă urez o căsnicie fericită, frumoasă, cu multe experiențe frumoase inedite. De acum înainte, viața să vă fie ușoară, frumoasă. Și dragilor, nu uitați… oricât de greu v-ar fi, oricât de supărați ați fi, niciodată să nu vă culcați spate în spate…”, a spus o urmăritoare a acesteia la postarea Olgăi de pe Instagram.

Citește și:

Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi! Ce le-ar fi făcut, în propria lor curte: „Luau pietre de pe drum”

Andreea Bostănică a pus-o la zid pe Iuliana Beregoi: „Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi”. Olga Verbițchi a scos la iveală planul secret