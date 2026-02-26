Marius Urzică, primele declarații după ce și-a luat hate în finala Power Couple 2026. Ce spune campionul olimpic despre experiența de la Antena 1

O pereche de finaliști de la Power Couple 2026 au făcut primele declarații în care au mărturisit cum a fost întreaga experiență. Este vorba despre cuplul format din Simona și Marius Urzică. Aceștia au fost la un pas de a câștiga marele premiu al emisiunii de la Antena 1. În timpul ultimei probe, Simona a fost afectată de schimbările care au avut loc în timpul probei și a suferit spasme incontrolabile. Chiar dacă a încercat să o motiveze, soțul ei a luat o decizie finală și a făcut un gest care i-a descalificat, după ce a văzut cât de rău se simțea jumătatea lui în timpul probei.

Chiar dacă nu au câștigat, cei doi vorbesc cu zâmbetul pe buze despre parcursul lor din emisiune. Au dat tot ce au avut mai bun în competiția Power Couple 2026, iar întreaga determinare de care au dat dovadă i-a plasat printre finaliști, alături de Maria Pitică și Oase, dar și de Sandra Izbașa și Răzvan Bănică.

Marius Urzică, primele declarații după finala Power Couple 2026

Simona Urzică a declarat că cel mai important lucru în tot parcursul lor din competiție a fost susținerea reciprocă. Aceasta a spus că soțul ei i-a transmis putere și că, atunci când două persoane luptă cot la cot pentru a-și îndeplini scopul, nimic nu este imposibil.

„Noi, ca foști sportivi de performanță, putem să spunem că, nu știu, avem un slogan: „Nu termini proba, nu te lași.” Faci orice îți stă în putință și ajungi la final. Cred că ne-am încurajat unul pe altul și că am fost amândoi ne-a ajutat foarte mult. Poate c[, dacă eram separați, nu ajungeam atât de departe”, a spus Simona Urzică.

Marius nu a ezitat să le mulțumească pentru susținere telespectatorilor. Fostul gimnast a declarat că ceea ce a apărut la televizor reprezintă adevăratul lor caracter, cu bune și cu rele, dar și că este recunoscător pentru că a avut oportunitatea de a participa la acest format de televiziune.

„A fost o experiență minunată. Le mulțumim celor care ne-au chemat pentru a face parte din acest proiect. A fost o experiență minunată și cred că multă lume ne-a urmărit și au început să ne îndrăgească. Ăștia suntem noi, niște oameni simpli, care s-au străduit din toate puterile să aducă un zâmbet pe fiecare chip al fiecărui cetățean care s-a uitat la noi”, a zis Marius Urzică.

