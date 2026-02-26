Ce pedeapsă a primit Dorian Popa, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. Judecătorii au dat sentința definitivă!

Ghinioanele se țin lanț de Dorian Popa, iar astăzi, chiar dacă nu s-a prezentat la termen, judecătorii i-au decis soarta. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate, atât vă spune, celebrul cântăreț a fost condamnat.

Influencerul și cântărețul Dorian Popa și-a primit astăzi sentința, iar hotărârea este definitivă în urma apelului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu. Instanța a decis să îl condamne artist la nici mai mult, nici mai puțin de opt luni de închisoare pentru conducere sub influența unor substanțe psihoactive. Hotărârea Curții de Apel București a venit după ce Parchetul contestase sentința inițială pronunțată în 29 august 2025 de Judecătoria Cornetu. Magistrații Curții de Apel București au desființat în parte condamnarea pe care a primit-o Dorian Popa în prima instanță. La decizia definitivă magistrații au mai adăugat și o pedeapsă accesorie. Astfel, Dorian Popa va fi obligat ca în această perioadă de supraveghere care durează 2 ani să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, timp de 60 de zile, fie la Primăria Domnești, fie la școala gimnazială din localitate.

Sentința a fost dată în lipsa lui Dorian Popa

După cum vă spuneam, celebrul cântăreț a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, iar decizia a fost luată în absența lui. Sursele CANCAN.RO au declarat că în sală nu a fost prezent nici avocatul artistului. Dorian Popa, în aceste momente se află departe de România, pe alt continent, alături de un alt creator cunoscut de conținut, iar în urma veștii cel probabil se va întoarce în țară.

În urmă cu 3 ani a început totul

În 2023, după ce a fost oprit la un control rutier, Dorian Popa a fost depistat pozitiv la canabis. În 2024 a fost condamnat la 8 luni de închisoare, însă cu amânare pe o perioadă de 2 ani, perioadă în care a fost sub supraveghere judiciară. (VEZI AICI MAI MULTE)

Pe 19 ianuarie, anul acesta, influencerul s-a prezentat la Curtea de Apel București.

„Am lăsat justiția, legea, să își facă treaba în liniște, fără să deranjez. 19 ianuarie este și teoretic, și practic, ultimul proces care a urmat boroboaței pe care am făcut-o (…). Ideea este că am avut un proces inițial. În urma procesului inițial, a fost dată o soluție, și anume amânarea pedepsei cu cele opt luni de închisoare, după care s-a făcut recurs la această soluție. Din recurs, domnul judecător a decis să rejudecăm procesul pentru că a apărut această lege nouă. În ciuda faptului că eu am pledat vinovat, legea spune că trebuie să se repete acest proces”, spunea Dorian Popa în urmă cu ceva timp.

