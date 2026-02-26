Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc. Geniile reușesc în 13 secunde

TEST IQ | Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc. Geniile reușesc în 13 secunde

De: Irina Vlad 26/02/2026 | 16:28
TEST IQ | Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc. Geniile reușesc în 13 secunde
TEST IQ Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc. Geniile reușesc în 13 secunde

CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ special pentru genii. Tot ceea ce trebuie să faci este să găsești cartea ascunsă în imaginea de mai jos. Geniile reușesc în doar 13 secunde. Ești pregătit să pornești cronometrul?

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini cu diverse cerințe, așa cum este aceasta. Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluarea a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție la detalii sporită și de o gândire ageră.

TEST IQ | Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc. Geniile reușesc în 13 secunde/ sursă foto: Jagranjosh

TEST IQ | Găsiți cartea ascunsă în această imagine din parc

În imaginea de mai sus este prezentată o scenă dintr-un parc. O mulțime de copii care se joacă, adulți, câțiva oameni care stau pe iarbă și multă voie bună. Sarcina ta este să găsești cartea ascunsă. Ai la dispoziție 13 secunde. Ia-ți un moment pentru a examina cu atenție fiecare detaliu.

Cum merge căutarea? Ați reușit să găsești cartea ascunsă? Dacă puteți rezolva cu ușurință această provocare de acest gen, este un semn că ai o atenție deosebită la detalii, Dacă ai găsit cartea ascunsă, atunci felicitări, abilitățile tale uimitoare de detectiv au dat roade. Dacă încă ești în căutarea cărții ascunse, îți oferim un indiciu. Concentrează-ți atenția în partea din stânga a imaginii.

Acest test de inteligență poate fi un instrument bun de interacțiune cu grupul de prieteni. Puteți să îl trimiteți mai departe apropiaților pentru a vedea cum se descurcă. Mai mult decât atât, pentru a face jocul și mai distractiv, aflați în cât timp au reușit să deslușească provocarea.

Test IQ | Care bărbat din imagine nu are bani de ajuns pentru nota de plată? Doar cei mai atenți ”se prind”

Test de perspicacitate | 3 diferențe în doar 20 de secunde. Numai geniile le găsesc!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi livratori de pizza
Teste IQ
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi livratori de pizza
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi cuvântul „blog” în maximum 13 secunde
Teste IQ
TEST IQ | Ești un geniu dacă poți găsi cuvântul „blog” în maximum 13 secunde
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la...
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
Gandul.ro
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce scop a avut premierul
Mediafax
Ilie Bolojan a făcut o vizită neanunțată la Consulatul României la Bruxelles. Ce...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a îndemnat pe americani să-i „reziste” președintelui
Digi 24
„Un bolnav cu mintea tulburată”. Donald Trump a răbufnit după ce Robert De Niro i-a...
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj
Digi24
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România....
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii ’90, cu chipul lui Mihai Viteazu
Gandul.ro
Suma impresionantă cu care se vinde în 2026 celebra monedă de 100 lei din anii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 27 februarie, de la ora 15.00
Zodia care începe o relație nouă în următoarele zile. Mihai Voropchievici: „Bucurați-vă ...
Zodia care începe o relație nouă în următoarele zile. Mihai Voropchievici: „Bucurați-vă din plin de acest val de iubire. Aveați mare nevoie”
BANCUL ZILEI | Cel mai frumos compliment
BANCUL ZILEI | Cel mai frumos compliment
597 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest județ din România
597 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest județ din România
Cristian Andrei reacționează după ce a fost acuzat că și-ar fi bătut soția: “Aceste lucruri ...
Cristian Andrei reacționează după ce a fost acuzat că și-ar fi bătut soția: “Aceste lucruri apar din nevoia de a plusa”
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Vezi toate știrile
×