Oksana Ionașcu a aflat că este însărcinată cu al 7-lea copil în timp ce soțul o înșela: ”La nivel de suflet s-a sacrificat el”

Oksana Ionașcu și Cezar Ionașcu formează unul dintre cuplurile destul de controversate, mai ales după episodul de infidelitate de a avut loc în urmă cu aproximativ un an. Cei doi au trecut peste acest moment dificil, însă el a lăsat urme. Recent, Oksana Ionașcu și-a deschis sufletul și a vorbit despre toate cele întâmplate.

În urmă cu un an de zile, cuplul format din Oksana Ionașcu și Cezar Ionașcu a trecut printr-un episod dificil. El a fost infidel, ea l-a scos afară din casă când a aflat, însă după o perioadă au revenit la sentimente mai bune. L-a primit înapoi, iar la finalul lui 2025, Oksana a adus pe lume al șaptelea copil.

Oksana Ionașcu, despre episodul de infidelitatea ce i-a zdruncinat relația

Recent, în cadrul podcast-ului realizat de Jorge, Oksana Ionașcu și-a deschis sufletul și a vorbit despre perioada dificilă din relația sa. Aceasta a mărturisit că episodul de infidelitate a fost unul greu și dureros. Și chiar dacă pare că lucrurile au revenit la normal, în fapt, totul a lăsat urme adânci.

De asemenea, Oksana Ionașcu a mărturisit că nici ea și nici partenerul ei nu și-au revenit complet în urma celor întâmplate. Însă totul a fost ca o trezire la realitate pentru ambii. Mai mult, aceasta a declarat că și copiii au jucat un rol în decizia de a se împăca, chiar dacă au existat și alte motive.

„Pe mine această experiență m-a crescut foarte tare, foarte mult. M-a scos dintr-o zonă de stagnare (…) M-a scos dintr-o zonă de stagnare, dar nu m-a scos brusc. Eu încă ies din zona aia, încă avem picioarele în cârje, încă avem picioarele în ghips, cum ar veni, încă mergem cu cârje, cum ar veni. Nu știm dacă va fi, ce va fi, cum va fi, când va fi. Suntem într-un proces. Cert este că suntem doi oameni maturi care ne-am trezit la o realitate printr-o durere foarte mare din care fiecare își trage concluziile de pe nivelul său de conștiință. De ce am ajuns la nivelul la care să cedez ispitei?(…) Încă e în facere. A coincins (n.r. infidelitatea) cu sarcina la care eu nu mă așteptam(…) La Serafim, eu am aflat că sunt însărcinată în luna a 4-a (…) Noi încă rezolvăm un handicap al relației noastre”, a declarat Oksana Ionașcu.

De asemenea, Oksana Ionașcu a mai dezvăluit că a realizat că și ea s-ar fi putut afla în ipostaza în care să calce strâmb. Însă întâmplarea a făcut ca acela care s-a „sacrificat” în greșeală a fost el.

„Eu sunt destul de conștientă că putea să se întâmple cu mine acest lucru. Sunt absolut conștientă de acest lucru. S-a sacrificat el. Uite, la nivel de suflet s-a sacrificat el (…) Trebuia cineva să o facă și s-a sacrificat el. Uite, vezi, ce nobil?”, a mai spus Oksana Ionașcu.

