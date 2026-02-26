Acasă » Știri » Divorț neașteptat în lumea sportului! Fosta campioană de la US Open i-a spus adio fotbalistului, după 4 ani de căsnicie

Divorț neașteptat în lumea sportului! Fosta campioană de la US Open i-a spus adio fotbalistului, după 4 ani de căsnicie

De: Irina Vlad 26/02/2026 | 17:07
Divorț neașteptat în lumea sportului! Fosta campioană de la US Open i-a spus adio fotbalistului, după 4 ani de căsnicie
Sloane Stephens și Jozy Altidore au divorțat după 4 ani de căsnicie/ sursă foto: social media

Recent, campioana US Open 2017, Sloane Stephens, a anunțat că ea și fostul star american de fotbal Jozy Altidore au decis să pună capăt căsniciei lor. Cei doi au fost împreună din anul 2016. 

Sloane Stephens și Jozy Altidore s-au cunoscut în anul 2016, în timpul școlii, când erau elevi la Boca Prep International School din Florida, cu mult inainte ca ei să devină sportivi de performanță.

Campioana US Open din 2017 și fostul jucător al echipei naționale masculine a Statelor Unite s-au cunoscut în timpul liceului, în Florida, și s-au reîntâlnit în 2016. Amândoi au frecventat Boca Prep International School când Stephens era în clasa a cincea și Altidore în clasa a șaptea.  Stephens și Altidore s-au revăzut ca adulți când s-au întâlnit întâmplător la Home Depot Center din Carson, California.

„Participam la o conferință de presă în holul centrului de antrenament al echipei naționale masculine a SUA. Sloane era acolo pentru a se antrena pentru Fed Cup în Hawaii. Sloane Stephens a dat colțul în timp ce purta o conversație zgomotoasă pe FaceTime. Ne-am privit în ochi și am început să vorbim în timpul conferinței. Am făcut schimb de contacte și am ieșit la cină după meciul meu împotriva Islandei. Restul este istorie.”, a spus sportivul Jozy Altidore.

Sloane Stephens și Jozy Altidore au divorțat după 4 ani de căsnicie/ sursă foto: social media

Sloane Stephens și Jozy Altidore au divorțat după 4 ani de căsnicie

Jozy Altidore i-a cerut mâna lui Sloane Stephens în 2019, în Los Angeles, surprinzând-o cu o galerie de artă plină cu familia și prietenii ei și, în loc de tablouri, galeria era decorată cu pânze uriașe cu fotografii din relația noastră și cu toate persoanele care au jucat un rol important în viața lui Sloane până în acel moment. Tenismena a anunțat despărțirea publică pe data de 21 februarie 2026 printr-o postare pe social media.

„Jozy și cu mine am decis să punem capăt căsniciei noastre. Cu pace în suflet, trec prin această tranziție cu respect reciproc și vă rog să ne respectați intimitatea în această perioadă. Vă mulțumesc pentru dragostea, înțelegerea și sprijinul vostru continuu”, a anunțat campioana de opt ori a WTA într-un mesaj postat pe social media.

După ce Stephens a făcut publică vestea divorțului, ea a continuat să participe la turneul de la Merida și părea pregătită să joace. Fosta numărul 3 mondial a fost repartizată cu jucătoarea locală Renata Zarazua în prima rundă a turneului mexican pe teren dur. Cu toate acestea, în cele din urmă, americanca a decis să se retragă din motive personale.

Ea va fi înlocuită de Priscilla Hon, care va juca împotriva Zarazua în prima rundă de la Merida. La începutul sezonului 2026, Stephens avea o serie de 12 înfrângeri consecutive și nu mai câștigase niciun meci din 2024, de la Wimbledon. În prima săptămână a anului 2026, americanca a suferit o înfrângere în prima rundă la Auckland, prelungindu-și seria de înfrângeri la 13 meciuri. Dar apoi, jucătoarea în vârstă de 32 de ani și-a încheiat seria de înfrângeri în stil mare, după ce a câștigat trei meciuri de calificare la Australian Open, ajungând în tabloul principal de la Melbourne.

Fost fotbalist de la FCSB, dus încătușat la Parchet chiar de ziua lui! Riscă să primească arest la domiciliu

Soția fundașului de la Manchester City, însărcinată pentru a 5-a oară! Fostul fotomodel arată demențial la 34 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă
Știri
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de…
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Știri
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la un summit NATO
Mediafax
Președintele Donald Trump ar putea veni la București. El va fi invitat la...
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în bikini, relaxându-se pe șezlong și savurând cocktailuri
Adevarul
Stephen Hawking, în dosarele Epstein: imagini surprinzătoare cu fizicianul, alături de femei în...
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
Digi24
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club...
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată...
Parteneri
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au...
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport.ro
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Click.ro
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Digi 24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după...
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la...
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
go4it.ro
Legendara actriță Susan Sarandon, interzisă pe viață la Oscar: „Nu mi-a păsat deloc”
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Go4Games
Urmăriți cel de-al doilea trailer oficial al filmului Mortal Kombat II
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
Gandul.ro
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de ...
Sfârșit tragic pentru Liliana Caisîn. S-a stins la doar 35 de ani, pe patul de spital, departe de familie și casă
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Ce a postat Dorian Popa pe Instagram după ce și-a aflat sentința. Vloggerul a fost condamnat definitiv!
Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. ...
Dani Oțil a găsit un teanc de bani într-o parcare din București, după finala Power Couple 2026. Ce a făcut imediat după
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. ...
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
Singurul aliment care poate fi consumat în dietă și în Postul Paștelui, potrivit dr. nutriționist ...
Singurul aliment care poate fi consumat în dietă și în Postul Paștelui, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu există un produs cu mai puține calorii”
Cătălin Botezatu face lumină după imaginile care au înnebunit fanele: „Oamenii pot să se iubească ...
Cătălin Botezatu face lumină după imaginile care au înnebunit fanele: „Oamenii pot să se iubească și în alt fel”
Vezi toate știrile
×