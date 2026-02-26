Divorț neașteptat în lumea sportului! Fosta campioană de la US Open i-a spus adio fotbalistului, după 4 ani de căsnicie

Recent, campioana US Open 2017, Sloane Stephens, a anunțat că ea și fostul star american de fotbal Jozy Altidore au decis să pună capăt căsniciei lor. Cei doi au fost împreună din anul 2016.

Sloane Stephens și Jozy Altidore s-au cunoscut în anul 2016, în timpul școlii, când erau elevi la Boca Prep International School din Florida, cu mult inainte ca ei să devină sportivi de performanță.

Campioana US Open din 2017 și fostul jucător al echipei naționale masculine a Statelor Unite s-au cunoscut în timpul liceului, în Florida, și s-au reîntâlnit în 2016. Amândoi au frecventat Boca Prep International School când Stephens era în clasa a cincea și Altidore în clasa a șaptea. Stephens și Altidore s-au revăzut ca adulți când s-au întâlnit întâmplător la Home Depot Center din Carson, California.

„Participam la o conferință de presă în holul centrului de antrenament al echipei naționale masculine a SUA. Sloane era acolo pentru a se antrena pentru Fed Cup în Hawaii. Sloane Stephens a dat colțul în timp ce purta o conversație zgomotoasă pe FaceTime. Ne-am privit în ochi și am început să vorbim în timpul conferinței. Am făcut schimb de contacte și am ieșit la cină după meciul meu împotriva Islandei. Restul este istorie.”, a spus sportivul Jozy Altidore.

Sloane Stephens și Jozy Altidore au divorțat după 4 ani de căsnicie

Jozy Altidore i-a cerut mâna lui Sloane Stephens în 2019, în Los Angeles, surprinzând-o cu o galerie de artă plină cu familia și prietenii ei și, în loc de tablouri, galeria era decorată cu pânze uriașe cu fotografii din relația noastră și cu toate persoanele care au jucat un rol important în viața lui Sloane până în acel moment. Tenismena a anunțat despărțirea publică pe data de 21 februarie 2026 printr-o postare pe social media.

„Jozy și cu mine am decis să punem capăt căsniciei noastre. Cu pace în suflet, trec prin această tranziție cu respect reciproc și vă rog să ne respectați intimitatea în această perioadă. Vă mulțumesc pentru dragostea, înțelegerea și sprijinul vostru continuu”, a anunțat campioana de opt ori a WTA într-un mesaj postat pe social media.

După ce Stephens a făcut publică vestea divorțului, ea a continuat să participe la turneul de la Merida și părea pregătită să joace. Fosta numărul 3 mondial a fost repartizată cu jucătoarea locală Renata Zarazua în prima rundă a turneului mexican pe teren dur. Cu toate acestea, în cele din urmă, americanca a decis să se retragă din motive personale.

Ea va fi înlocuită de Priscilla Hon, care va juca împotriva Zarazua în prima rundă de la Merida. La începutul sezonului 2026, Stephens avea o serie de 12 înfrângeri consecutive și nu mai câștigase niciun meci din 2024, de la Wimbledon. În prima săptămână a anului 2026, americanca a suferit o înfrângere în prima rundă la Auckland, prelungindu-și seria de înfrângeri la 13 meciuri. Dar apoi, jucătoarea în vârstă de 32 de ani și-a încheiat seria de înfrângeri în stil mare, după ce a câștigat trei meciuri de calificare la Australian Open, ajungând în tabloul principal de la Melbourne.

