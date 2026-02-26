Noi detalii despre criminalii lui Mario Berinde. Adrian Cuculis scoate la iveală informații din dosar

Apar noi informații despre adolescenții care au orchestrat uciderea lui Mario Berinde, băiatul de 15 ani din Cenei, județul Timiș. Adrian Cuculis, avocatul victimei, scoate din dosar informații de ultimă oră despre criminali.

Adrian Cuculis, avocatul familiei lui Mario, susține că, în urma verificărilor din dosar, ambii minori (de 15 și 13 ani) care l-au omorât pe adolescentul de 15 ani au discernământ și vor săspunde penal pentru faptele lor. Ancheta arată că uciderea lui Mario nu a fost un act spontan, ci rezultatul unui plan premeditat cu aproximativ o lună înainte.

Ce despăgubiri cer părinții lui Mario Berinde

De asemenea, avocatul a dezvăluit că rezultatele toxicologice au arătat că Mario nu avea în sânge niciun fel de substanță interzisă, nici alcool când a fost ucis, zvonuri care ar fi fost răspândite în spațiul public.

„Ultima oră în cazul „Mario”. Este oficial, ambii minori au discernământ INTEGRU și pot și vor răspunde penal pentru faptele lor. Un alt subiect extrem de important pe care parchetul a reușit să îl descifreze se referă la faptul că acuzațiile la adresa lui Mario au fost de la început că ar consuma substanțe interzise, nici alcool și nici alte elemente care ar fi fost de natură ilegală”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Avocatul familiei lui Mario este hotărât să le ceară vinovaților sume de ordinul sutelor de mii se euro drept despăgubiri. Acesta susține că în cazul în care părinții tinerilor vinovați nu vor avea venituri suficiente să plătească despăgubirile, banii vor putea fi ulterior ceruți de la stat.

„Am avut discuții cu procurorul de caz. Astăzi urmează să depunem și cererea de constituire ca parte civilă. Am discutat cu mama mai devreme, am vorbit și cu sora lui. Demersuri incipiente momentan. Ulterior, după terminarea expertizei dispusă, așteptăm să-i trimită în judecată.

Vom cere constituirea în calitate de persoană vătămată a tuturor părților. Și separat constituirea ca parte civilă pentru sume foarte mari, pentru tot ce s-a întâmplat acolo. Cum le cer de obicei ca să fie îndestulătoare din punctul ăsta de vedere. Probabil că de ordinul sutelor de mii. Vorbim de 200 de mii de euro de familie. Probabil și mai mult”, a mai spus avocatul Adrian Cuculis.

