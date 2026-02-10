Acasă » Știri » Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect

Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect

De: David Ioan 10/02/2026 | 14:16
Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect

Ediţia de astăzi a emisiunii Dan Capatos Show aduce noi informaţii din cadrul anchetei crimei din Cenei, în urma căreia Mario, un adolescent de 15 ani, a murit de mâna prietenilor săi.

Toate detaliile de ultimă oră sunt prezentate de către avocatul Adrian Cuculis, iar emisiunea poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN.RO.

Conform informaţiilor disponibile până în acest moment, procurorul care administrează cazul a acceptat implicarea părinţilor minorilor de 15 ani în anchetă în vederea tragerii la răspundere, însă a respins, pentru moment, introducerea părinților copilului de 13 ani. Decizia va fi contestată de familia victimei, iar dacă rămâne definitivă, apropiaţii vor urma să acționeze ulterior în instanță civilă.

„În cazul cunoscut publicului larg sub numele de „Mario”, în urma cererii formulate de către familie, procurorul de caz a dispus introducerea în cauză pentru părinții minorilor de 15 ani iar în legătură cu minorul de 13 ani, care nu răspunde penal, a respins cererea de introducere în proces în aceeași calitate de persoana responsabilă civilmente cu privire la părinții acestuia, soluție pe care urmează să o atacăm la prim procuror iar în caz de respingere definitivă, la finalul procesului penal, familia se poate îndrepta pe cale eminamente civilă împotriva acestora”, explică avocatul Adrian Cuculis.

În cadrul ediţiei de diseară, avocatul Adrian Cuculis va prezenta publicului toate noutăţile din dosarul aflat în desfăşurare.

Tot atunci, veți descoperi și povestea tulburătoare a unui tânăr care a murit suspect. Avea totul: bani, viitor, nume, protecție. Ce decizie șoc a luat tatăl lui?

CITEȘTE ȘI:

Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși din penitenciar! Urmează comisa de eliberare + Noi informații în cazul crimei din Cenei

„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Știri
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Știri
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel...
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”
Digi24
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de...
Medicii amenință cu greva generală
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Parteneri
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate...
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în a da oameni afară”/„Să ne folosim mai mult mintea decât toporul”
Gandul.ro
Grindeanu, discurs dur de lângă Bolojan: „Nu ar trebui să fie titlu de glorie în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
(P) Weekendurile la munte transformă pauzele scurte în vacanțe adevărate
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Zodiile lovite de noroc de pe 15 februarie. Totul le iese cum și-au imaginat
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Ce poți să faci dacă vecinul nu vrea să contribuie la reparația gardului comun. Ce prevede legea
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales ...
Următoarea emisiune la care Niky vrea să participe, după eliminarea de la Survivor 2026. Și-a ales deja partenera
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”!. Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo
Vară atipică în România în 2026. Fenomenul care va aduce valuri de căldură intense
Vară atipică în România în 2026. Fenomenul care va aduce valuri de căldură intense
Vezi toate știrile
×