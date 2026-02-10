Noi informații din cazul crimei de la Cenei prezentate de avocatul Adrian Cuculis + povestea tânărului care a murit suspect

Ediţia de astăzi a emisiunii Dan Capatos Show aduce noi informaţii din cadrul anchetei crimei din Cenei, în urma căreia Mario, un adolescent de 15 ani, a murit de mâna prietenilor săi.

Toate detaliile de ultimă oră sunt prezentate de către avocatul Adrian Cuculis, iar emisiunea poate fi urmărită pe canalul de YouTube CANCAN.RO.

Conform informaţiilor disponibile până în acest moment, procurorul care administrează cazul a acceptat implicarea părinţilor minorilor de 15 ani în anchetă în vederea tragerii la răspundere, însă a respins, pentru moment, introducerea părinților copilului de 13 ani. Decizia va fi contestată de familia victimei, iar dacă rămâne definitivă, apropiaţii vor urma să acționeze ulterior în instanță civilă.

„În cazul cunoscut publicului larg sub numele de „Mario”, în urma cererii formulate de către familie, procurorul de caz a dispus introducerea în cauză pentru părinții minorilor de 15 ani iar în legătură cu minorul de 13 ani, care nu răspunde penal, a respins cererea de introducere în proces în aceeași calitate de persoana responsabilă civilmente cu privire la părinții acestuia, soluție pe care urmează să o atacăm la prim procuror iar în caz de respingere definitivă, la finalul procesului penal, familia se poate îndrepta pe cale eminamente civilă împotriva acestora”, explică avocatul Adrian Cuculis.

În cadrul ediţiei de diseară, avocatul Adrian Cuculis va prezenta publicului toate noutăţile din dosarul aflat în desfăşurare.

Tot atunci, veți descoperi și povestea tulburătoare a unui tânăr care a murit suspect. Avea totul: bani, viitor, nume, protecție. Ce decizie șoc a luat tatăl lui?

CITEȘTE ȘI:

Tatăl lui Mario Berinde ar putea ieși din penitenciar! Urmează comisa de eliberare + Noi informații în cazul crimei din Cenei

„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea