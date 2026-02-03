Acasă » Știri » „Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea

„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea

De: Alina Drăgan 03/02/2026 | 14:56
Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea

Crima petrecută în localitatea Cenei continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru anchetatori și comunitate. Acum, bunica ucigașului de 13 ani a rupt tăcerea. Femeia cred că în spatele tragediei ar fi stat, de fapt, altcineva și își dorește ca autoritățile să facă dreptate.

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreagă. Tânărul a fost ucis cu bestialitate. A fost chemat în curtea unuia dintre agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au arătat că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență.

„Cineva e în spate. Legea să îl descopere”

Certările continuă în cazul crimei din Cenei, iar autoritățile încearcă să afle cum a luat naștere ideea crimei. În acest context, bunica adolescentului de 13 ani implicat în caz a făcut mai multe declarații, susținând că nepotul ei i-ar fi mărturisit că întreaga acțiune ar fi fost planificată cu mult timp înainte.

Mai mult, femeia spune că tinerii, cel mai probabil, se aflau sub influența substanțelor când au comis fapta. Aceasta a declarat că nepotul ei părea în acele momente ciudat de relaxat.

„Era foarte relaxat. Deci pur și simplu am impresia că era sub influența substanțelor pe care le-a consumat”, a declarat femeia.

De asemenea, bunica băiatului de 13 ani consideră că în spatele a tot ce s-a întâmplat ar sta, de fapt, o altă persoană. Femeia își dorește acum ca autoritățile să afle despre cine este vorba și să îl pedepsească după cum merită.

„Cineva e în spate. Legea să facă dreptate și să îl descopere”, a mai spus bunica băiatului de 13 ani.

Un alt aspect controversat al anchetei îl reprezintă ipoteza conform căreia mama minorului ar fi încercat să șteargă urmele de sânge din locuință. Însă, bunica a respins această ipoteză.

„Nu știu. Eu am întrebat-o și a spus că nu e adevărat. Ea dimineața a venit de la muncă. Marți dimineață a zis că a venit de la lucru și s-a dus și s-a culcat. Ea a spus că nu a observat și eu am întrebat-o și despre starea copilului. A zis că atunci când a venit de la școală s-a pus și s-a culcat”, a mai spus femeia.

Sora lui Mario Berinde, tânărul ucis de prietenii lui în Cenei, trăiește un coșmar! Cine îi trimite amenințări cu moartea: „Te duci după fratele tău”

Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! De ce ar fi vrut ca fiul ei să meargă la închisoare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Știri
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”
Știri
Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată!
Gandul.ro
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De la ce a pornit disputa
Digi24
Ucraina îl acuză pe Titus Corlățean, senator PSD, fost ministru, de dezinformare. De...
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Digi 24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe...
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
Digi24
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru...
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată!
Gandul.ro
EXECUȚIE mafiotă sau sinucidere rituală? Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată!
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Orașul din România în care chiria costă cât două treimi din salariu. Unde plătești cel mai puțin
Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”
Ce boală are Andreea Bostănică. Este incurabilă: „Îmi trebuie soare, apă sărată”
Haddaway, concert grandios cu trupă live, în București! Artistul lansează noul său album „The ...
Haddaway, concert grandios cu trupă live, în București! Artistul lansează noul său album „The Sun”, în premieră în România
Kinetoterapeutul Alin Neacșu și-a premeditat moartea? Ce spun colegii despre tragedia care a cutremurat ...
Kinetoterapeutul Alin Neacșu și-a premeditat moartea? Ce spun colegii despre tragedia care a cutremurat Spitalul Muntenia din Pitești
Cât costă taxa pe apa de ploaie? Toată lumea trebuie să o plătească
Cât costă taxa pe apa de ploaie? Toată lumea trebuie să o plătească
Mircea Lucescu, internat de urgență la spitalul Universitar din Capitală: „Situația lui este gravă”
Mircea Lucescu, internat de urgență la spitalul Universitar din Capitală: „Situația lui este gravă”
Vezi toate știrile
×