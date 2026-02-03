„Cineva e în spate. Legea să îl descopere.” Bunica ucigașului de 13 ani al lui Mario din Cenei rupe tăcerea

Crima petrecută în localitatea Cenei continuă să ridice numeroase semne de întrebare pentru anchetatori și comunitate. Acum, bunica ucigașului de 13 ani a rupt tăcerea. Femeia cred că în spatele tragediei ar fi stat, de fapt, altcineva și își dorește ca autoritățile să facă dreptate.

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreagă. Tânărul a fost ucis cu bestialitate. A fost chemat în curtea unuia dintre agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au arătat că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență.

„Cineva e în spate. Legea să îl descopere”

Certările continuă în cazul crimei din Cenei, iar autoritățile încearcă să afle cum a luat naștere ideea crimei. În acest context, bunica adolescentului de 13 ani implicat în caz a făcut mai multe declarații, susținând că nepotul ei i-ar fi mărturisit că întreaga acțiune ar fi fost planificată cu mult timp înainte.

Mai mult, femeia spune că tinerii, cel mai probabil, se aflau sub influența substanțelor când au comis fapta. Aceasta a declarat că nepotul ei părea în acele momente ciudat de relaxat.

„Era foarte relaxat. Deci pur și simplu am impresia că era sub influența substanțelor pe care le-a consumat”, a declarat femeia.

De asemenea, bunica băiatului de 13 ani consideră că în spatele a tot ce s-a întâmplat ar sta, de fapt, o altă persoană. Femeia își dorește acum ca autoritățile să afle despre cine este vorba și să îl pedepsească după cum merită.

„Cineva e în spate. Legea să facă dreptate și să îl descopere”, a mai spus bunica băiatului de 13 ani.

Un alt aspect controversat al anchetei îl reprezintă ipoteza conform căreia mama minorului ar fi încercat să șteargă urmele de sânge din locuință. Însă, bunica a respins această ipoteză.

„Nu știu. Eu am întrebat-o și a spus că nu e adevărat. Ea dimineața a venit de la muncă. Marți dimineață a zis că a venit de la lucru și s-a dus și s-a culcat. Ea a spus că nu a observat și eu am întrebat-o și despre starea copilului. A zis că atunci când a venit de la școală s-a pus și s-a culcat”, a mai spus femeia.

