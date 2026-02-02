Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! De ce ar fi vrut ca fiul ei să meargă la închisoare

Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată! Femeia a făcut primele declarații despre tragedie și spune că nu mai are liniște de când totul s-a întâmplat. Mai mult, aceasta a declarat că primește sute de amenințări și nu mai știe ce să mai facă. De ce ar fi vrut ca fiul ei să meargă la închisoare?

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreagă. Tânărul a fost ucis cu bestialitate. A fost chemat în curtea unuia dintre agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au arătat că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență.

Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde e disperată

Mama copilului de 13 ani care l-a ucis pe Mario Berinde spune că trăiește în teroare de când crima a ieșit la suprafață. Femeia a fost decăzută din drepturile părintești, iar băiatul ei a fost preluat de Protecția Copilului. Însă, femeia nu are liniște. Aceasta a făcut primele declarații.

Se pare că femeia primește zilnic o mulțime de amenințări și trăiește în teroare. Mulți români s-au revoltat din cauza faptul că minorul nu poate răspunde penal pentru faptele sale. Astfel, amenințările curg, iar mama băiatului nu mai are liniște.

Mai mult, femeia a spus chiar că ar fi vrut ca fiul ei să poată merge la închisoare, căci astfel s-ar fi evitat toată revolta generală. Mama minorului a mai declarat că regretă totul.

„Da, mă tem de revolta oamenilor, fiindcă oamenii ne sar nouă în cap, am peste 500 de amenințări pe telefon, ne amenință, suntem terorizați de oameni. Oriunde aș merge nu îmi găsesc liniștea. Nu știu absolut nimic. De joi seară l-au luat cei de la Protecția Copilului și nu știu nici acum unde se află copilul. Îmi pare rău pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea, îmi pare sincer, sincer rău, nu trebuia sa se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Nu este vina mea că nu există lege. Îmi cer mii de scuze, nu știu ce să mai spun, nmai am cuvinte. Sunt și eu mamă, înțeleg…toți suntem părinți. Sunt și eu mamă. Poate că lucrurile ar fi fost altfel, copilul mergea unde ar trebui să meargă și nu mai era poate revolta asta așa în toată țara, toată lumea să fie pe capul nostru”, a declarat mama minorului de 13 ani.

