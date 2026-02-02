Acasă » Știri » Ce salariu are un bucătar din București în 2026. Ce sumă câștigă lunar

Ce salariu are un bucătar din București în 2026. Ce sumă câștigă lunar

De: Alina Drăgan 02/02/2026 | 12:47
În ultimii ani, gastronomia atrage tot mai mulți tineri. Mulți sunt cei care își îndreaptă pașii către acest domeniu, însă întrebarea care se ridică este care sunt câștigurile. Ce salariu are un bucătar din București în 2026? Remunerația variază semnificativ în funcție de experiență, locație și tipul de restaurant.

În România, un bucătar bun poate trăi decent. Însă salariile din această industrie variază mult și nu reflectă întotdeauna abilitățile și creativitatea unui bucătar talentat. Există restaurante de prestigiu care oferă salarii competitive, însă multe cazuri salariile nu sunt neapărat atractive.

În multe țări, industria gastronomică beneficiază de o recunoaștere mare, iar salariile bucătarilor sunt unele atractive, semnificativ mai mari ca în România. Și în țară unii bucătari ajung să câștige destul de bine, însă este vorba despre aceia care lucrează în restaurante de top.

De exemplu, în București, un bucătar câștigă, în medie, între 4.000 și 7.800 RON net pe lună (aproximativ 800 – 1.500 EUR), conform datelor de la începutul anului 2026. Însă, în această industrie salariile variază semnificativ în funcție de experiență și tipul restaurantului.

Pentru un ajutor de bucătar salariul variază între 3.000 – 3.500 RON, în timp ce un bucătar-chef poate depăși 10.000 – 14.000 RON (peste 2.000 EUR) în locații de top. În multe locații, un bucătar linie (caldă/rece) poate încasa între 3.500 – 5.500 RON, iar un bucătar șef: 6.000 – 12.000+ RON.

Bucureștiul și orașele mari precum Cluj sau Timișoara oferă, de regulă, salarii mai mari față de media națională. Pe de altă parte, în orașele mai mici, salariile sunt ceva mai modeste. Însă, acestea sunt suplimentate și din veniturile provenite din bacșiș.

