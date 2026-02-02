Acasă » Știri » Cine poate să primească 1.500 de euro de la stat începând de azi, 2 februarie Se pot depune cererile

De: Simona Tudorache 02/02/2026 | 13:25
Fermierii pot depune cereri pentru subvenția de minimis pentru legume și pot obține 1.500 euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați cultivați. Programul de sprijin finanțat din bugetul național a fost anunțat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Schema este una dintre cele mai accesibile forme de sprijin pentru micii producători. Deși aceștia și-ar fi dorit mai mulți bani, pentru moment suma stabilită rămâne aceasta.

Programul se adresează fermierilor care cultivă legume în spații protejate și care desfășoară activitate agricolă reală. Cererile se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în perioada 2 februarie–15 aprilie 2026, iar sprijinul este încadrat în categoria ajutoarelor de minimis, conform legislației europene. Ajutorul se acordă pentru mai multe tipuri de legume, asta dacă sunt cultivate pe cel puțin 1.000 mp de spațiu protejat. Figurează pe listă legume precum: ardei (gras, lung, gogoșar sau iute), castraveți, ceapă verde, fasole păstăi, salată, spanac, tomate, varză și vinete.

Cine poate beneficia de subvenție

Pentru a beneficia de subvenție, solicitanții trebuie să utilizeze o suprafață de minimum 1.000 mp, să facă dovada existenței culturilor și să respecte condițiile privind producția și valorificarea legumelor. De asemenea, fermierii trebuie să se încadreze în plafonul maxim al ajutoarelor de minimis permis pe o perioadă de trei ani. Ajutorul poate fi obținut de următoarele categorii de beneficiari: producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis conform Legii nr. 145/2014, valabil până la 31 decembrie 2026, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, precum și persoane juridice, indiferent de forma de organizare.

Uniunea Salvăm Ţăranul Român solicită majorarea subvenției pentru micii fermieri cultivatorii de legume în spaţii protejate în anul 2026, la 2,5 euro/mp.

„Această majorare este imperios necesară şi este cauzată de următoarele probleme şi situaţii cu care se confruntă producătorii de legume în spaţii protejate: creşterea preţului la energia electrică cu un minim de 70% începând cu luna iunie 2025; creşterea cu procente cuprinse între 70%-300% a impozitelor pe terenurile agricole, clădiri, case, maşini şi utilaje agricole de la 01.01.2026; creşterea preţului la inputuri cu procente cuprinse între 20%-35% faţă de aceeaşi perioadă a anul trecut; eliminarea facilităţilor fiscale pentru angajatorii care activează în domeniul agricol; lipsa acută a forţei de muncă şi creşterea onorariului zilnic oferit zilierilor de la 100-120 lei/ zi în 2024 la minimum 170-250 lei / zi în 2025- 2026; eliminarea facilităţilor fiscale pentru cooperativele agricole; creşterea preţului la combustibilul solid cu procente cuprinse între 25%-45% faţă de anul 2025; introducerea din acest an a taxei pe Carbon pentru îngrăşămintele chimice folosite în procesul de nutriţie a plantelor care va genera costuri suplimentare”.

