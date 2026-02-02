Cine nu trebuie să plătească impozit în 2026. Bonificații și facilități locale

Ai o proprietate pe numele tău, ești bun de plată! Fiecare persoană care deține o casă, un apartament sau un teren trebuie să plătească un impozit. Scutirile sunt excepții rare, strict prevăzute de lege, mult mai puține decât în anii anteriori, deoarece au fost eliminate multe dintre facilitățile acordate persoanelor fizice.

Până în 2025, persoanele cu handicap grav erau scutite de plata impozitului pentru casa de domiciliu și pentru terenul aferent. Din 1 ianuarie 2026, nu mai beneficiază de această înlesnire. Impozitul se plătește normal de această categorie de oameni. Dacă până în 2025, unele consilii locale acordau reduceri pentru cei care făceau dovada că au donat sânge de trei ori în acel an, această facilitate a fost revocată din 2026. Aceste decizii au trezit multe nemulțumiri în rândul populației.

În 2026, aproape toți proprietarii de case și terenuri plătesc impozit, iar singurele scutiri reale sunt cele pentru proprietățile publice și pentru clădirile folosite strict în scop educațional sau religios.

Cine nu plăteștește impozit în 2026

Nu se plătește impozit pentru imobilele care sunt destinate desfășurării unor activități educaționale, sanitare sau sociale, cum ar fi școlile, liceele, universitățile, grădinițele, spitalele, clinicile, centrele de asistență socială, căminele pentru vârstnici sau pentru copii cu nevoi speciale. Statul dorește să reducă povara financiară asupra instituțiilor care oferă astfel de servicii. Nu se percepe impozit nici pentru acele clădiri care au devenit sedii de primărie sau pentru parcuri.

Bisericile și mânăstirile beneficiază, de asemenea, de scutire de impozit pe clădiri, pentru că legislația recunoaște rolul esențial al religiei în viața oamenilor.

Persoanele care plătesc impozitul până la 31 martie obțin o reducere de 10%, însă aceasta nu este o scutire, ci doar o diminuare a sumei datorate.

Deputatul PSD Marius Budăi susține că sunt mai multe țări unde nu se plătește impozit pentru prima locuință, deoarece se presupune că persoana respectivă nu are încă un venit clar.

„La vecinii noștri bulgari, impozitul pe prima locuință e redus cu 50%, iar în alte state precum Portugalia, Polonia, Ungaria, Belgia impozitul pe prima locuință are o valoare modică, pe metru pătrat, nu la valoarea de piață, pentru că nu toți fac afaceri imobiliare și, în fond, taxa este pe proprietate, nu este pe o tranzacție. Apoi, în alte state, guvernele au stabilit cote de impozitare mai reduse pentru familiile cu mulți copii, pentru cei cu venituri mici sau pentru tinerii care își cumpără prima locuință. Deci, vă rog, nu-i mai dezinformați pe cetățenii români! Iar dacă tot insistați pe această linie a austerității, aveți măcar puțină compasiune față de cei cărora le cereți să strângă cureaua! Fiți și om, nu doar prim-ministru”, a încheiat Budăi.

