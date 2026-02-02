Acasă » Știri » Ninsorile și gerul suspendă cursurile! Școlile care se închid din cauza condițiilor meteo aprige

Ninsorile și gerul suspendă cursurile! Școlile care se închid din cauza condițiilor meteo aprige

De: David Ioan 02/02/2026 | 15:14
Ninsorile și gerul suspendă cursurile! Școlile care se închid din cauza condițiilor meteo aprige
Ninsorile și gerul suspendă cursurile! Școlile care se închid din cauza condițiilor meteo aprige. Foto: Mediafax foto

Cursurile din mai multe unități de învățământ din patru județe au fost suspendate sau mutate în sistem online din cauza ninsorilor abundente și a temperaturilor extrem de scăzute.

Ministerul Educației a transmis că activitatea școlară a fost perturbată în cinci școli din județele Vâlcea, Dolj, Mehedinți și Argeș, ca urmare a condițiilor meteo severe.

Ninsorile și gerul suspendă cursurile

Conform Gândul, în patru dintre acestea, elevii au continuat orele în format digital, în timp ce într-o unitate cursurile au fost oprite complet din cauza drumurilor impracticabile. Recuperarea orelor se va face ulterior, conform deciziilor stabilite la nivel local.

Valul de frig care a cuprins mare parte din țară a determinat meteorologii să emită un Cod galben de ger pentru 28 de județe și pentru municipiul București, avertizare valabilă până marți dimineață.

Temperaturile minime pot coborî, pe timpul nopții, până la minus 20 de grade Celsius, iar regiunile afectate se confruntă cu un episod de vreme deosebit de rece, specifică unui val de aer polar venit dinspre Câmpia Rusă.

În Capitală, ninsoarea a fost prezentă pe tot parcursul nopții, iar în Moldova s-au înregistrat valori termice de până la minus 16 grade Celsius. Specialiștii anunță că frigul se va intensifica în următoarele ore, iar peste jumătate din țară rămâne sub atenționare de ger. O ameliorare a vremii este așteptată abia spre mijlocul săptămânii, când temperaturile vor începe să crească ușor.

Administrația Națională de Meteorologie a precizat că în Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia și în estul și sud-estul Transilvaniei temperaturile vor fi cu 7-9 grade mai mici decât mediile climatologice ale perioadei.

Maximele se vor situa între -9 și -3 grade, iar în nordul Moldovei pot coborî până la -15 grade, menținând caracterul de ger pe parcursul întregii zile. Minimele nocturne vor varia între -20 și -8 grade Celsius.

Școlile care se închid din cauza condițiilor meteo aprige

Până miercuri, vremea se va menține deosebit de rece, în special în regiunile extracarpatice, cu nopți și dimineți geroase. În intervalul menționat, sunt posibile intensificări ale vântului, polei, ghețuș și episoade de ninsoare viscolită, în special în zonele afectate de avertizări.

În București, începutul săptămânii aduce temperaturi foarte scăzute, cu o maximă de aproximativ -4 grade luni și ninsori slabe pe parcursul zilei. Minima nopții va ajunge la -9 grade. Marți, cerul va fi variabil, iar temperaturile se vor încadra între -2 și 0 grade, cu o minimă de până la -6 grade.

Şcolile se închid iar cursurile sunt suspendate din cauza ninsorilor. Foto: Mediafax foto

Totodată, pe șosele, traficul se desfășoară în condiții de iarnă, însă fără blocaje majore. Centrul Infotrafic a raportat o coliziune pe DN 6, în județul Mehedinți, unde cinci persoane au fost rănite ușor. Autostrăzile A1 și A2 prezintă depuneri ușoare de zăpadă, iar utilajele de deszăpezire acționează constant pentru menținerea circulației.

De asemenea, în mai multe județe, inclusiv Alba, Argeș, Dolj, Constanța și Prahova, se intervine pe drumurile afectate de ninsori, fără a fi impuse restricții suplimentare.

Totuşi, pe alte artere principale, precum A3, A7, DN1 și DN7, traficul se desfășoară fluent, cu un carosabil umed și vizibilitate bună. O singură restricție temporară a fost semnalată pe DN 7, în zona Călimănești, după un accident între două ansambluri rutiere, fără victime.

