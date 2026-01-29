Acasă » Știri » ANM anunță un nou val de ninsori de vineri. Temperaturile vor fi negative

De: David Ioan 29/01/2026 | 11:25
România traversează în aceste zile o perioadă marcată de schimbări atmosferice bruște, generate de interacțiunea unor influențe climatice variate. Țara se confruntă cu treceri rapide de la ploi și lapoviță la condiții specifice iernii, pe fondul unei modificări semnificative a circulației maselor de aer.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că, de vineri și până la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor scădea considerabil, iar ninsorile vor reveni în mai multe regiuni.

Deși sezonul rece a fost caracterizat până acum de valori termice peste mediile multianuale, directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, avertizează că aerul polar și arctic continuă să reprezinte un risc pentru nordul și nord-estul țării.

Potrivit explicațiilor oferite de specialistul ANM, intervalul cuprins între sfârșitul acestei săptămâni și primele zile ale următoarei va fi dominat de o răcire accentuată a vremii. Această schimbare va favoriza reapariția ninsorilor, în special în zonele din nordul și nord-estul României, unde influența maselor de aer rece este mai puternică.

„Este foarte posibil să vedem ninsorile. Sigur, mai ales la munte, nu ar fi exclus să le vedem chiar la sfârșitul acestei săptămâni, pentru că vom avea un scurt episod de vreme mai rece, de vineri până în primele zile ale săptămânii viitoare, episod care poate aduce din nou ninsori, în special în jumătatea de nord-nord-est a teritoriului”, explică Florinela Georgescu.

Deși după acest episod rece este prognozată o ușoară creștere a temperaturilor, meteorologul subliniază că aerul rece „nu este foarte departe de țara noastră” și poate reveni oricând, în funcție de evoluția circulației atmosferice.

Prognoza imediată arată o atmosferă extrem de dinamică, cu alternanțe rapide între perioade mai calde și intervale reci, generate de confruntarea maselor de aer cald cu cele de origine polară.

Totodată, Florinela Georgescu a precizat că România se află sub „influențe complexe”, provenite atât dinspre Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, care aduc precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, cât și dinspre regiunile arctice, responsabile pentru răcirea accentuată. Această situație meteorologică este amplificată de activitatea ciclonică intensă, în special cea generată în bazinul mediteranean.

„Regimul precipitațiilor pare a fi ușor excedentar, deci am putea interpreta această combinație între temperaturi ceva mai ridicate și mai multe precipitații ca fiind determinate de activitate ciclonică dinspre Marea Mediterană, în mod deosebit”, adaugă directorul ANM, Florinela Georgescu.

Pe termen mai lung, estimările ANM indică menținerea unei tendințe de încălzire, cu șanse ridicate ca temperaturile să rămână peste mediile climatologice până spre mijlocul lunii februarie. Totuși, specialiștii atrag atenția că iarna poate aduce în continuare episoade neașteptate.

„Trebuie constant să urmărim evoluția maselor de aer rece, foarte rece, de origine polară sau chiar arctică, mase de aer care se mențin în continuare, așa cum este firesc în acest sezon, la nord și nord-est de țara noastră”, transmite Florinela Georgescu.

