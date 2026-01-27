Acasă » Știri » ANM anunță cod portocaliu de ninsori și viscol. Urgia revine în România!

De: David Ioan 27/01/2026 | 13:24
Vremea de la finalul lunii ianuarie aduce schimbări bruște și fenomene meteo intense în mai multe regiuni ale țării, potrivit actualizărilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Temperaturile cresc peste valorile normale pentru această perioadă, în timp ce ploile abundente, lapovița, ninsorile și viscolul revin în zonele montane și deluroase.

ANM a emis o avertizare de tip Cod Portocaliu valabilă între 26 ianuarie, ora 10:00, și 27 ianuarie, ora 20:00, pentru județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, în special în zonele deluroase și montane.

Meteorologii anunță precipitații abundente sub formă de ploaie și lapoviță, care vor accelera topirea stratului de zăpadă. Cantitățile de apă pot ajunge la 60–80 l/mp; la altitudini de peste 1700 de metri, vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă se poate îngroșa cu 30–40 de centimetri. Vântul va sufla cu putere, cu rafale ce pot depăși 100 km/h, generând viscol și reducând vizibilitatea sub 50 de metri.

Pe lângă aceste fenomene, ANM a instituit și un Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ pentru sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și pentru zonele montane din județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea. În aceste regiuni, se estimează acumulări de 30–40 l/mp, iar local se pot depăși 50 l/mp, favorizând topirea zăpezii și creșterea riscului de inundații.

Hidrologii au emis, la rândul lor, avertizări privind producerea de viituri rapide. Un Cod Portocaliu este valabil între 26 ianuarie, ora 18:00, și 27 ianuarie, ora 14:00, pentru râuri din județele Gorj, Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova. Sunt posibile creșteri rapide ale debitelor, depășiri ale cotelor de apărare și inundații locale.

În paralel, un Cod Galben de inundații este activ între 26 ianuarie, ora 12:00, și 28 ianuarie, ora 12:00, pentru numeroase cursuri de apă din județe precum Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Arad, Alba, Cluj, Caraș-Severin, Timiș, Ilfov, Ialomița, Buzău, Suceava, Neamț și Harghita.

Specialiștii recomandă populației din zonele vizate să evite deplasările în apropierea apelor, să nu traverseze poduri sau vaduri afectate de viituri și să respecte instrucțiunile autorităților. De asemenea, este indicată protejarea bunurilor expuse riscului de inundații și pregătirea pentru o eventuală evacuare temporară.

În Capitală, vremea se abate de la tiparul obișnuit al lunii ianuarie. ANM anunță temperaturi mult mai ridicate decât media perioadei, între 8 și 10 grade Celsius în intervalul 26–27 ianuarie.

Cerul va fi predominant noros, iar ploile moderate vor aduce 10–20 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 40 km/h. Marți, valorile termice vor scădea ușor, dar se vor menține peste normalul climatologic, cu o maximă de aproximativ 6 grade și ploi slabe, izolate.

