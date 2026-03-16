Haos la filmările de la Insula iubirii. Concurenta a intrat însărcinată în show-ul din Spania. Și iubitul ei știa

Mayeli a devenit una dintre cele mai comentate participante ale sezonului actual al Insulei Iubirii din Spania, după un conflict puternic și o tentativă de fugă care au dus la eliminarea ei.

Înainte de întoarcerea în Spania, a ieșit la iveală informația care a schimbat complet contextul: este însărcinată.

Haos la filmările de la Insula iubirii

Mayeli Díaz, în vârstă de 24 de ani, a intrat pentru prima dată în universul “Insula Iubirii Spania” într-o ediție anterioară, unde a participat ca ispită. În afara reality show-ului, și-a construit o comunitate online prin canalul „Momentul meu”, unde împărtășea detalii din viața personală.

Relația acesteia cu Álvaro Rubio, de 27 de ani, nu a început în timpul filmărilor. Álvaro participase anterior în calitate de partener al unei concurente pe nume Alba, iar Mayeli l-a cunoscut în acel context.

Sentimentele au apărut câteva luni mai târziu, consolidându-se în timpul unei călătorii la Barcelona. Cei doi au decis să își păstreze relația secretă la început, până când au fost siguri că este una stabilă.

Cuplul a revenit în program pentru a-și testa încrederea în sezonul nouă, recunoscând că lipsa de încredere era principala lor problemă. Amândoi sperau ca experiența să îi ajute să depășească îndoielile acumulate.

În vilă, Mayeli a manifestat un comportament impulsiv și intens emoțional. Vizionarea imaginilor cu Álvaro alături de ispite a declanșat o reacție puternică, despre care a spus că a făcut-o „să nu gândească” și să acționeze fără control.

Tensiunea a atins punctul maxim când Mayeli a pătruns în vila băieților pentru a-l confrunta pe Álvaro. În timpul incidentului, a aruncat băutura dintr-un pahar spre unul dintre burlaci, gest care a determinat producția să o elimine disciplinar și definitiv.

Concurenta a intrat însărcinată în show-ul din Spania

După eliminare, Mayeli a fost chemată la „focul consecințelor” alături de Álvaro. Deși și-a exprimat regretul pentru comportamentul violent, a declarat că nu dorește să continue relația din cauza apropierii lui de o altă ispită, Érika.

În timpul confruntării, Álvaro a dezvăluit informația pe care o ascunseseră până atunci:

„Mayeli și cu mine vom fi părinți.”

Acesta a explicat că din acest motiv nu a reușit să se implice pe deplin în experiența reality show-ului. Anunțul a surprins-o pe prezentatoarea Sandra Barneda, care s-a declarat „șocată” și „deranjată”, criticând cuplul pentru că a ascuns sarcina producției și considerând situația „extrem de gravă”.

Inițial, Mayeli nu a dorit ca informația să fie făcută publică.

„Este corpul meu și dacă vreau o spun, iar dacă nu, nu”.

Și iubitul ei știa

În final, a confirmat însă sarcina și a recunoscut că „a greșit venind aici și ascunzând asta echipei”. În ciuda rugăminților lui Álvaro, a decis să pună capăt relației, declarând că nu mai are încredere în el, și a părăsit ceremonia focului singură.

După difuzarea episodului, Mayeli a anunțat printr-un comunicat că se retrage temporar de pe rețelele sociale pentru binele ei și pentru sănătatea mentală. De asemenea, a negat veridicitatea unor conversații apărute online și a promis că va clarifica situația personal.

Relația dintre cei doi s-a încheiat în cadrul emisiunii, însă rămâne de văzut care este situația lor actuală, având în vedere că urmează să devină părinți. Răspunsurile vor fi oferite în episodul special „6 luni mai târziu”.

În plan personal, Mayeli a declarat în repetate rânduri cât de important este pentru ea timpul petrecut cu pisica ei, Ron, pe care o răsfață și cu care are o legătură puternică.

„Eu aleg să stau cu pisica mea, să cumpăr haine negre și mâncare picantă”, a scris ea într-o listă de detalii despre sine.

Pentru Mayeli, dragostea are o valoare majoră, însă există ceva ce apreciază și mai mult: