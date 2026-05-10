Schimbări importante pentru omenire, potrivit astrologului Sanda Ionescu: ”Nu suntem singuri în Univers”

De: Andrei Iovan 10/05/2026 | 12:09
Astrologul Sanda Ionescu dezvăluie faptul  că omenirea se apropie de un moment important în care adevărul despre existența vieții extraterestre ar putea fi făcut public. Ea spune că de mai mulți ani analizează acest subiect și că tot mai multe informații despre fenomene neobișnuite apar în spațiul public.

Sanda Ionescu leagă aceste evenimente de planeta Nibiru, despre care afirmă că ar avea un ciclu de 3.600 de ani și că s-ar apropia din nou de Sistemul Solar. Ideea existenței acestei planete este însă contestată de comunitatea științifică.

Sanda Ionescu: „Nu suntem singuri în Univers”

Astrologul mai vorbește despre schimbări importante la nivel cosmic și energetic, precum modificări ale câmpului magnetic al Pământului, creșterea rezonanței Schumann și influențe venite din alinierea planetelor. În opinia sa, toate acestea ar avea efecte directe asupra oamenilor și asupra întregii planete.

Despre ET am spus în public ca vom afla faptul ca nu suntem singuri in Univers și se va dezvălui acest lucru. Pentru prima dată acum 4 ani, la Golden Hour cu Jessie. Și m-am dus atunci către ciclicitatea Planetei Nubiru, care este de 3600 de ani fata de perigeul , care este Sistemul nostru Solar. Și acum se apropie să își refacă ciclu. Normal, de altfel. Este o planetă care face parte din Sistemul nostru. Este numită de Sitchin a 12a planetă.
Apoi anul trecut am readus în discuție subiectul, însă de data asta m-am dus către dosare care vor fi desecretizate, în luna iunie, în podcastul Altceva cu Adrian Artene. Șoc si pentru mine si pentru mulți care au ascultat podcastul: agenții NASA au vorbit in public despre ființe ET în contextul în care Sistemul noastru Solar a fost vizitata de un corp străin, care nu pare a fi cometa, 3I Atlas, în luna iulie sau august.

A scăpat marele secret Obama, Trump, iar acum vedem ce se întâmpla. A mai fost un astfel de corp în 2017, luna mai, însă au aflat doar cei care sunt pe vibrația nouă. OBSERVATORII. Puțini la număr, dar ei au fost impactati de trecerea cometei Annanhutak, pe lângă Pamant.
Ce aduce acest adevăr ascuns bine, de mii de ani? La nivel de astrologie Galactică vorbim de Alinierea Precesionala care se petrece odată la 25920 de ani, modificarea polilor magnetici planetari, schimbul de energii între planetele din Sistemul Solar si alinierea cu Alcyone, cu apogeul ei în 2030, modificarea rezonantei Schuman, modificarea electromagnetismului Solar. Mai pe scurt, se modifică enorm de puternic vibrația Sistemului Solar si automat a planetei noastre si a noastră.

Și am prezentat acest aspect si la AstroAnima Fest, ultimele două ediții.
Ce e de înțeles acum? Uranus în Gemeni a mai fost în Gemeni, se mută in acest semn, Uranus, odată la 84 de ani. Însă acum se întâmplă totul. De cand a intrat Uranus puțin în semnul dual, anul trecut, au început să vorbească si autoritățile avizate.
În rest așa cum spun deseori: Lumea este în schimbare si tu faci parte din schimbare.
P.S Astept cu multa curiozitate întâlnirea lui Uranus cu Marte în Gemeni, începând cu 4 iulie, anul acesta. Ce impact va avea acest aspect asupra planetei? Ultima oara s-au mai întâlnit în 1945, 6 si 8 august. Și să nu uităm: totul e sub nasul nostru, doar ignoranța ne face să nu observăm, a spus Sanda Ionescu.

