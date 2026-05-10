Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii de ultimă oră

De: Alina Drăgan 10/05/2026 | 12:38
Ce indică rezultatele necropsiei în cazul elevei ucise /Foto: Social media
Alice, o tânără de 18 din Bihor, a fost ucisă cu sânge rece de către un bărbat în vârstă de 39 de ani, recidivist. După ce a comis oribila crimă, bărbatul s-a ascuns, însă a fost găsit în câteva ore de autorități. Acum au apărut și rezultatele necropsiei. Raportul medico-legal confirmă că tânăra a fost victima unei agresiuni extrem de violente.

Vineri, 8 mai, o elevă de 18 ani din Bihor a fost găsită moartă pe un câmp din Parhida, comuna Tămășeu, la aproximativ 25 de kilometri de Oradea, în apropierea fermei unde își efectua stagiul de practică. Aceasta a fost ucisă de un bărbat de 39 de ani din Parhida, identificat de autorități ca Bóné Jozsef Zsolt.

Criminalul a dispărut imediat după comiterea faptei. De asemenea, avea antecedente și fusese eliberat condiționat în urmă cu un an, după ce ispășise o pedeapsă pentru tâlhărie urmată de crimă.

Ce indică rezultatele necropsiei în cazul elevei ucise

Trupul neînsuflețit al lui Alice a fost găsit pe câmp, prezentând leziuni grave la nivelul gâtului, indicii ale unei agresiuni violente. Din păcate, pentru tânăra de 18 ani nu s-a mai putut face nimic. Acum au apărut și rezultatele necropsiei.

Autopsia a fost efectuată în cursul serii de vineri, 8 mai. Raportul medico-legal confirmă că fata a fost victima unei agresiuni extrem de violente. Se pare că medicii legiști au identificat mai multe leziuni pe trupul acesteia. Mai exact, tânăra avea o rană în zona gurii, semn că agresorul ar fi lovit-o înainte de atacul fatal.

Mai mult, a fost descoperită și o rană în zona abdomenului, ceea ce indică faptul că Alice a fost atacată în mai multe puncte și că agresiunea nu a fost de scurtă durată. De asemenea, raportul indică răni grave în zona gâtului, cele care, cel mai probabil, au dus la deces.

Cel care a ucis-o pe Alice este Bóné Jozsef Zsolt, un bărbat în vârstă de 39 de ani, care lucra ca ajutor la ferma unde tânăra făcea practică. Se pare că acesta ar fi dezvoltat o obsesie pentru ea, își dorea o relație, însă a fost refuzat.

 

