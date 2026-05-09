Alice putea fi salvată?! Tatăl elevei de 18 ani face acuzații grave: ”După o oră și jumătate a venit SMURD-ul”

Familia lui Alice, tânăra de 18 ani din Bihor ce a fost ucisă, este distrusă de durere. Criminalul a fost prins, însă părinții fetei fac acuzații grave la adresa autorităților. Tatăl tinerei susține că echipajele de salvare ar fi ajuns cu întârziere după apelul la 112. Mai mult, bărbatul spune că a implorat ca un elicopter SMURD să fie trimis pentru a-i salva fiica, însă a fost refuzat.

Vineri, 8 mai, o elevă de 18 ani din Bihor a fost găsită moartă pe un câmp din Parhida, comuna Tămășeu, la aproximativ 25 de kilometri de Oradea, în apropierea fermei unde își efectua stagiul de practică. Alice era elevă în clasa a XI-a la un liceu agricol și participa constant la activitățile fermei unde și-a pierdut viața.

Tânăra a fost ucisă de un bărbat de 39 de ani din Parhida, identificat de autorități ca Bóné Jozsef Zsolt. Acesta a dispărut imediat după comiterea faptei. De asemenea, avea antecedente pentru omor, fiind eliberat după 14 ani de detenție. El lucra ca îngrijitor la ferma la care eleva făcea practică.

Tatăl lui Alice face acuzații grave

Criminalul lui Alice a fost prins, însă familia tinerei nu are liniște. Tatăl acesteia spune că fiica sa ar fi putut fi salvată. Acesta face acuzații grave la adresa autorităților și spune că echipajele de salvare au intervenit cu întârziere. Ar fi ajuns la fața locului la o oră și jumătate după ce alarma a fost dată.

Mai mult, bărbatul spune că ar fi solicitat în repetate rânduri trimiterea unui elicopter SMURD pentru salvarea fiicei sale, însă ar fi fost refuzat.

„Am sunat de 5 sau 6 ori la 112. Asta este justiţia şi salvarea în România! M-am rugat, m-am pus în genunchi: trimiteţi un echipaj SMURD, un elicopter din Oradea, ca să salveze fata. După o oră și jumătate a venit ambulanţa SMURD, domle’. După o oră jumătate, vă daţi seama?”, spune tatăl tinerei.

Bărbatul susține că a solicitat ajutor de urgență imediat după apelul la 112 și că ar fi comunicat inclusiv faptul că suspectul ar fi recidivist. Acesta ispășise o pedeapsă de 14 ani de închisoare, tot pentru omor.

„Am spus la telefon că este criminal recidivist și nu au fost în stare să trimită. După o oră și jumate a ajuns SMURD-ul. N-au fost în stare să-mi salveze fata. Criminalul i-a tăiat gâtul”, a mai spus bărbatul.

Reacția autorităților

Deși tatăl lui Alice face acuzații grave, autoritățile neagă. Dr. Hadrian Borcea, șeful UPU-SMURD Bihor, a declarat că acuzațiile sunt nefondate. Acesta a precizat că echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea a intervenit în 16 minute, după ce alarma a fost dată.

„Primul apel la 112 pentru echipajul medical a fost făcut la ora 12.23, de către un echipaj de poliție care a ajuns la fața locului și care a descris situația. Atunci echipajul nostru de Terapie Intensivă Mobilă a plecat din Oradea și, simultan, a pornit și echipajul cu elicopter de la Jibou. În Oradea nu există elicopter SMURD. Având în vedere că echipajul de terapie intensivă mobilă a ajuns la fața locului la ora 12:40, deci după 16 minute, elicopterul s-a anulat, pentru că nu mai avea sens să îl trimitem. Echipajul de terapie mobilă terestră ajunsese deja la fața locului”, a declarat Dr. Hadrian Borcea.

CITEȘTE ȘI:

Cu cine a vorbit Alice înainte să fie ucisă la ferma din Bihor. Ultimele clipe din viața elevei de 18 ani

Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile bărbatului de 39 de ani care a mai fost închis pentru omor