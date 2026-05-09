Fostul mare jucător de la Rapid a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei: „Nu ne mai respectă!”

Fostul mare portar al Rapidului, Rică Răducanu (79 de ani), a mărturisit în cadrul unui podcast că a rămas fără indemnizația lunară pe care o primea din partea Rapidului. Fostul fotbalist a activat în cadrul clubului din București timp de un deceniu și acum se simte uitat de conducerea clubului, dar și de foșii colegi sau prieteni. Află ce s-a întâmplat în rândurile următoare!

Fostul portar al României și al Rapidului susține că a rămas fără banii pe care îi primea de la formația din Capitală. Acesta se simte uitat de cei alături de care a performat mai bine de un deceniu și pentru care a scris istorie în fotbalul românesc.

Rică Răducanu a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei

Rică Răducanu a vorbit despre relația pe care o are acum cu Rapid în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu’. Susține că Rapidul nu mai apreciază fostele glorii care au contribuit la actualul renume al echipei din Giulești.

”(n.r. Aveai o indemnizație de la Rapid) Da, de 1500 lei pe lună. Nu mai (n.r. primesc). I-am și zis domnului Cristescu, care am înțeles că mai finanțează clubul. ‘Băi, tată, nu mai îmi intră și mie?’. ‘Băi, Rică’… Nu mai intră nimic. Am jucat 12 ani la Rapid, pe urmă m-am plimbat pe colo, pe dincolo, la sfârșit te aruncă. Zic că ești bătrân, la noi mentalitatea așa e. (n.r. Nu ești în clubul Rapid deloc?) De unde, mă? (n.r. Simți că nu mai e aceeași pasiune în interiorul clubului?) Sigur, ne-au uitat! Nu ne respectă, o să vadă când o să ajungă la vârsta mea ce rău e când nu ești băgat în seamă, mai ales când știi ce ai făcut pentru ceva, nu neapărat pentru un club”, a spus Rică Răducanu la un PODCAST mișto.

Ce patimă are Rică Răducanu la vârsta lui

Cu toate că nu a reușit să adune o avere considerabilă din cariera de fotbalist, Rică are patima păcănelelor, asemeni fostului primar Viorel Lis. Acesta susține că vrea să se lase, mai ales în contextul economic tot mai dificil al României, dar pur și simplu nu poate.

Cel mai mult îl atrage și socializarea de care are parte când merge la păcănele, în fiecare iarnă. Susține că este un pensionar uitat de cei pe care i-a numit cândva prieteni și nu prea mai are parte de ieșiri. Cea mai mare plăcere a lui este sezonul estival, când merge la terasa din Neptun unde mai lucrează și întreține atmosfera pentru clienți.

”Mă mai duc, măi, tată, și acum, pe la păcănele. Aș fi vrut să le las, că uite s-au scumpit toate, și impozitul, mâncarea, medicamentele, dar nu pot. Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar! Cum prind niște bănuți, cum mă duc la sala de jocuri. Ideea e că mie îmi place acolo, mă mai văd cu lumea, mai socializez, mai spun un banc, așa ce să fac iarna în casă, sunt un pensionar pe care mulți l-au uitat. Nu prea mă invită lumea la evenimentele sportive sau pe la meciuri. De-abia aștept să vină vara, ca să merg din nou la terasa familiei din Neptun, să mă întâlnesc cu lumea, cu turiștii, să îi servesc, să le spun bancuri. În plus, mai iau și eu un ban, pe lângă pensie”, declara Rică Răducanu, la începutul lui 2026, pentru Click!

