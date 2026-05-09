Acasă » Știri » Sport » Fostul mare jucător de la Rapid a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei: „Nu ne mai respectă!”

Fostul mare jucător de la Rapid a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei: „Nu ne mai respectă!”

De: Irina Maria Daniela 09/05/2026 | 09:30
Fostul mare jucător de la Rapid a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei: „Nu ne mai respectă!”
Rică Răducanu a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei. Sursa foto: Facebook FC Rapid / Mediafax
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Fostul mare portar al Rapidului, Rică Răducanu (79 de ani), a mărturisit în cadrul unui podcast că a rămas fără indemnizația lunară pe care o primea din partea Rapidului. Fostul fotbalist a activat în cadrul clubului din București timp de un deceniu și acum se simte uitat de conducerea clubului, dar și de foșii colegi sau prieteni. Află ce s-a întâmplat în rândurile următoare!

Fostul portar al României și al Rapidului susține că a rămas fără banii pe care îi primea de la formația din Capitală. Acesta se simte uitat de cei alături de care a performat mai bine de un deceniu și pentru care a scris istorie în fotbalul românesc.

Rică Răducanu a rămas fără indemnizația de 1.500 de lei

Rică Răducanu a vorbit despre relația pe care o are acum cu Rapid în cadrul podcast-ului realizat de Bursucu’. Susține că Rapidul nu mai apreciază fostele glorii care au contribuit la actualul renume al echipei din Giulești.

”(n.r. Aveai o indemnizație de la Rapid) Da, de 1500 lei pe lună. Nu mai (n.r. primesc). I-am și zis domnului Cristescu, care am înțeles că mai finanțează clubul. ‘Băi, tată, nu mai îmi intră și mie?’. ‘Băi, Rică’… Nu mai intră nimic. Am jucat 12 ani la Rapid, pe urmă m-am plimbat pe colo, pe dincolo, la sfârșit te aruncă. Zic că ești bătrân, la noi mentalitatea așa e.

(n.r. Nu ești în clubul Rapid deloc?) De unde, mă? (n.r. Simți că nu mai e aceeași pasiune în interiorul clubului?) Sigur, ne-au uitat! Nu ne respectă, o să vadă când o să ajungă la vârsta mea ce rău e când nu ești băgat în seamă, mai ales când știi ce ai făcut pentru ceva, nu neapărat pentru un club”, a spus Rică Răducanu la un PODCAST mișto.

Ce patimă are Rică Răducanu la vârsta lui

De ce primește Rică Răducanu bani cu porția de la soție: „Cum prind niște bănuți, cum mă duc la..” / sursă foto: social media
Rică Răducanu primește bani cu porția de la soție / Sursă foto: social media

Cu toate că nu a reușit să adune o avere considerabilă din cariera de fotbalist, Rică are patima păcănelelor, asemeni fostului primar Viorel Lis. Acesta susține că vrea să se lase, mai ales în contextul economic tot mai dificil al României, dar pur și simplu nu poate.

Cel mai mult îl atrage și socializarea de care are parte când merge la păcănele, în fiecare iarnă. Susține că este un pensionar uitat de cei pe care i-a numit cândva prieteni și nu prea mai are parte de ieșiri. Cea mai mare plăcere a lui este sezonul estival, când merge la terasa din Neptun unde mai lucrează și întreține atmosfera pentru clienți.

”Mă mai duc, măi, tată, și acum, pe la păcănele. Aș fi vrut să le las, că uite s-au scumpit toate, și impozitul, mâncarea, medicamentele, dar nu pot. Îmi tot vine să mă duc. Nu te poți abține, e boală pe viață, e clar! Cum prind niște bănuți, cum mă duc la sala de jocuri. Ideea e că mie îmi place acolo, mă mai văd cu lumea, mai socializez, mai spun un banc, așa ce să fac iarna în casă, sunt un pensionar pe care mulți l-au uitat. Nu prea mă invită lumea la evenimentele sportive sau pe la meciuri.

De-abia aștept să vină vara, ca să merg din nou la terasa familiei din Neptun, să mă întâlnesc cu lumea, cu turiștii, să îi servesc, să le spun bancuri. În plus, mai iau și eu un ban, pe lângă pensie”, declara Rică Răducanu, la începutul lui 2026, pentru Click!

CITEȘTE ȘI:

Ce pensie are Rică Răducanu, de fapt. Cât încasează lunar de la statul român: ”Din ce rămâne, luăm medicamente”

Dan Petrescu a făcut marele anunț: a scăpat de boala care l-a supărat! Când revine pe banca tehnică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Celebra jucătoare de tenis și-a făcut iubit, după ce soţul milionar a înşelat-o și au divorțat. Ce decizie a luat de data aceasta?
Sport
Celebra jucătoare de tenis și-a făcut iubit, după ce soţul milionar a înşelat-o și au divorțat. Ce decizie…
Shakira va lansa noul imn oficial al Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Cum sună „Dai Dai”
Showbiz internațional
Shakira va lansa noul imn oficial al Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Cum sună „Dai Dai”
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după un zbor
Mediafax
Angajatul unui aeroport dezvăluie tertipurile prin care bagajul poate fi recuperat rapid după...
Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
Gandul.ro
Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul...
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de a locui în ea
Adevarul
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de...
VIDEO Imagini cu momentul capturării suspectului în crima din Bihor: Bărbatul era ascuns într-un lan de rapiță
Digi24
VIDEO Imagini cu momentul capturării suspectului în crima din Bihor: Bărbatul era ascuns...
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital....
Parteneri
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de...
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
Prosport.ro
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Click.ro
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de...
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele statului pe terenul familiei lui Costel Alexe
Digi 24
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele statului...
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea motorul pornit
Digi24
VIDEO Dronă navală misterioasă, descoperită în apropierea insulei Lefkada. Transporta explozibili și avea motorul pornit
Ce trebuie să faci la semafor dacă ai o mașină automată?
Promotor.ro
Ce trebuie să faci la semafor dacă ai o mașină automată?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
Gandul.ro
Ion Cristoiu: „Îl vor pune la loc pe Ilie Bolojan în funcția de premier”
ULTIMA ORĂ
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Beatrice, tânăra care a murit după ce a fost diagnosticată ...
Imaginile durerii de la înmormântarea lui Beatrice, tânăra care a murit după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer
Bucătar cunoscut, în stare gravă după explozia unei oale sub presiune. Are arsuri pe aproape o treime ...
Bucătar cunoscut, în stare gravă după explozia unei oale sub presiune. Are arsuri pe aproape o treime din corp
Ultimul mesaj transmis de Cristian Lica. Ce a postat cu câteva ore înainte să moară
Ultimul mesaj transmis de Cristian Lica. Ce a postat cu câteva ore înainte să moară
Alice putea fi salvată?! Tatăl elevei de 18 ani face acuzații grave: ”După o oră și jumătate ...
Alice putea fi salvată?! Tatăl elevei de 18 ani face acuzații grave: ”După o oră și jumătate a venit SMURD-ul”
Test de personalitate | Alege o floare și îți vom spune cel fel de om ești, de fapt, în relațiile ...
Test de personalitate | Alege o floare și îți vom spune cel fel de om ești, de fapt, în relațiile cu ceilalți
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile bărbatului de 39 de ani care a mai fost închis ...
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile bărbatului de 39 de ani care a mai fost închis pentru omor
Vezi toate știrile