Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile bărbatului de 39 de ani care a mai fost închis pentru omor

Criminalul elevei de 18 ani din Bihor și-a recunoscut fapta. Bărbatul a fost prins de către oamenii legii la câteva ore după ce a comis odioasa crimă. Acesta se ascundea pe un câmp. După ce a fost prins, bărbatul în vârstă de 39 de ani și-a recunoscut fapta și le-a mărturisit polițiștilor cum s-a întâmplat totul. Ce a spus când a fost prins de autorități?

O elevă de 18 ani din Bihor a fost găsită moartă pe un câmp din Parhida, comuna Tămășeu, la aproximativ 25 de kilometri de Oradea, în apropierea fermei unde își efectua stagiul de practică. Alice era elevă în clasa a XI-a la un liceu agricol și participa constant la activitățile fermei unde și-a pierdut viața.

În dimineața zilei de vineri, 8 mai, profesoara ei a contactat-o prin apel video pentru a verifica dacă ajunsese la practică, iar tânăra a confirmat prezența. Ulterior, aceasta nu a mai putut fi găsită telefonic, iar trupul ei a fost descoperit pe câmp, prezentând leziuni grave la nivelul gâtului, indicii ale unei agresiuni violente.

Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta

După ce alarma a fost dată, oamenii legii au pornit în căutarea criminalului. Principalul suspect a fost un bărbat de 39 de ani din Parhida, identificat de autorități ca Bóné Jozsef Zsolt. Acesta a dispărut imediat după comiterea faptei. De asemenea, avea antecedente pentru omor, fiind eliberat după 14 ani de detenție. El lucra ca îngrijitor la ferma la care eleva făcea practică.

A fost vorba despre o întreagă desfășurare de forțe. Poliţiştii au mobilizat câini de urmă, au înălţat drone şi elicoptere, iar bărbatul a fost dat în consemn la frontieră. Bărbatul, operat de curând la gleznă, nu a ajuns prea departe. Oamenii legii l-au găsit după ore bune în care a stat ascuns pe câmp.

Atunci când a fost prins, bărbatul și-a recunoscut fapta. Acesta a mărturisit în fața oamenilor legii tot ce a făcut.

„Polițist: Cum ai omorât? Criminal: Cu cuțitul. Polițist: Ce fel de cuțit ai avut? Criminal: Briceag. Polițist: Și unde ai dat cu cuțitul? Criminal: În gât. Polițist: De câte ori? Criminal: De câteva ori, nu mai țin minte acuma, de 2-3 ori… Polițist: Și unde s-a întâmplat treaba asta? Criminal: Undeva în rapiță”, a fost dialogul dintre criminal și polițiști.

