Cu cine a vorbit Alice înainte să fie ucisă la ferma din Bihor. Ultimele clipe din viața elevei de 18 ani

Ancheta în cazul crimei din Bihor a ajuns la final, iar informațiile obţinute de procurori conturează ultimele momente din viața lui Alice, eleva de 18 ani ucisă cu brutalitate pe un câmp din apropierea localității Parhida. Principalul suspect, un bărbat de 39 de ani, condamnat anterior pentru omor și eliberat condiționat anul trecut, a fost de asemenea arestat, recunoscându-şi totodată fapta comisă.

Acesta lucra de câteva luni la ferma situată la aproximativ 15 kilometri de Oradea, acolo unde Alicia efectua practica în cadrul liceului agricol. O martoră a declarat că i-a văzut împreună pe cei doi cu puțin timp înainte ca fata să fie dată dispărută, în zona unde tânăra lucra singură.

Ultimele clipe din viața lui Alice. Ce a făcut eleva înainte să fie ucisă pe câmp, în Bihor

Înainte de dispariție, tânăra a avut un apel video cu diriginta, confirmând că se afla la locul de practică și că își începuse activitatea obișnuită. Ulterior, trupul fetei a fost găsit fără viață pe un câmp, prezentând răni în zona gâtului.

Reprezentanții liceului au precizat că practica se desfășura prin intermediul unei firme cu care colaborau de ani de zile și pe care o considerau de încredere.

„O firmă serioasă, nu am avut nicio problemă cu firma respectivă. De ani de zile colaborăm. Ea a fost singura”, a declarat Enikő Nagy-Máté, directorul Liceului Tehnologic Agroindustrial Tamási Áron Borș.

Ore pierdute la 112. Tatăl vitreg: „Am sunat de 5-6 ori și nu a venit nimeni”

Familia tinerei susține că Alicia ar fi putut fi salvată dacă intervenția autorităților ar fi fost mai rapidă. Rudele afirmă că au cerut ajutor în mod repetat și că timpul de reacție al echipajelor de urgență a fost mult prea mare în raport cu gravitatea situației.

Tatăl vitreg al fetei spune că a apelat numărul de urgență de mai multe ori, cerând trimiterea unui echipaj medical și chiar a unui elicopter.

„Am sunat de 5 sau 6 ori la 112. Asta este justiţia şi salvarea în România! M-am rugat, m-am pus în genunchi: trimiteţi un echipaj SMURD, un elicopter din Oradea, ca să salveze fata. După o oră jumătate a venit ambulanţa SMURD, domne’. După o oră jumătate, vă daţi seama?”, a spus acesta.

