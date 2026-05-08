Apple a acceptat să plătească 250 de milioane de dolari pentru a închide un proces colectiv în SUA, după ce compania a fost acuzată că a promovat funcții AI pentru Siri care nu erau disponibile pe noile iPhone-uri. Utilizatorii eligibili ar putea primi despăgubiri între 25 și 95 de dolari pentru fiecare dispozitiv cumpărat.

Compania americană a fost acuzată că a promovat noile tehnologii AI, inclusiv îmbunătățiri pentru Siri, în perioada în care făcea reclamă seriei iPhone 16, însă dispozitivele nu includeau aceste funcții la momentul lansării, potrivit documentelor depuse în instanță și citate de USA Today.

Apple a respins acuzațiile. Compania a declarat că a decis să rezolve litigiul pentru a putea continua „să ofere cele mai inovatoare produse și servicii utilizatorilor noștri”.

Ambele părți au fost de acord să încheie cazul printr-o înțelegere, conform unui document depus pe 5 mai. Acordul trebuie acum aprobat de un judecător înainte ca plățile să poată fi trimise consumatorilor.

Cine poate primi bani de la Apple

Procesul vizează campania „Apple Intelligence”, prezentată intens odată cu lansarea seriei iPhone 16 și a modelelor iPhone 15 Pro și iPhone 15 Pro Max. Reclamanții susțin că Apple a promis o versiune mult mai avansată a lui Siri, capabilă să înțeleagă contextul personal și să execute comenzi complexe, însă funcțiile nu au fost livrate la timp.

Potrivit documentelor depuse în instanță, aproximativ 37 de milioane de dispozitive vândute în SUA între 10 iunie 2024 și 29 martie 2025 ar putea fi eligibile pentru compensații. Suma exactă va depinde de numărul cererilor depuse de utilizatori.

Apple neagă orice încălcare a legii, însă a decis să accepte acordul pentru a evita continuarea litigiului. Compania spune că între timp a lansat mai multe funcții AI prin platforma Apple Intelligence, inclusiv instrumente precum Genmoji, Visual Intelligence și integrarea cu ChatGPT.

Noul Siri bazat pe inteligență artificială ar urma să fie lansat abia în 2026, după mai multe amânări care au afectat strategia Apple în cursa AI împotriva rivalilor precum Google și Samsung.

